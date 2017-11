Praha - Sdružení českých taxikářů odmítlo výzvu pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO), středeční protest v Praze proti službám typu Uber bude. Přísnější kontroly, kterými Krnáčová argumentovala, podle sdružení víc postihují běžné taxikáře než řidiče objednávané přes internetové aplikace. Sdružení to dnes sdělilo ČTK. Zástupce sdružení Petr Polišenský řekl ČTK, že taxikáři budou podobně jako dřív protestovat pomalou jízdou ulicemi.

K upuštění od protestu vyzvala Krnáčová taxikáře v otevřeném dopise. Stejně jako říjnová blokáda Letiště Václava Havla by podle ní také chystaný protest poškodil nejen obyvatele a návštěvníky hlavního města, ale především samotné taxikáře včetně těch, kteří se k akci nepřipojí. Primátorka poukázala na to, že od 4. října platí novela silničního zákona, která umožňuje tvrdší postihy vůči nepoctivým řidičům taxi. Z téměř 1200 říjnových kontrol, které provedli úředníci společně se strážníky, se tak zhruba 200 týkalo Uberu.

Na tato čísla poukázalo Sdružení českých taxikářů. Pokud se budou kontroly jako dosud víc zaměřovat na běžné taxikáře než na řidiče objednávané přes internetové aplikace, jejichž prohřešky navíc městská policie řeší domluvou, jsou podle sdružení taxikáři nuceni ve svých protestech pokračovat. Sdružení také kritizovalo možnost, o které mluvil náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD), že by běžné taxametry mohly nahradit virtuální kontrolovatelné přes mobilní aplikace.

Ke středečnímu protestu Sdružení českých taxikářů svolává řidiče na facebooku na 05:00 na Strahov. Tam by jim měli organizátoři sdělit informace o dalším průběhu akce. "Zase to bude pomalá jízda, formou, jako bylo to letiště," řekl ČTK zástupce sdružení Petr Polišenský. Za případné komplikace se taxikáři lidem předem omluvili.

Taxikářům vadí zejména to, že za Uber a podobné služby jezdí řidiči bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby ani taxametry. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Lidé si přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Řidiči jezdí buď pro společnost, nebo jako živnostníci ve vlastním autě. Partnerských řidičů je v Praze podle firmy zhruba 2000.