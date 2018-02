Praha - Taxikáři budou ve čtvrtek znovu protestovat proti službám typu Uber. Sejdou se na Strahově. Zda vyjedou na protestní jízdu městem a kudy, rozhodnou na místě. Novinářům to řekli zástupci nespokojených taxikářů. Ti několik týdnů protestují proti řidičům jezdícím pro Uber či Taxify, kteří nemusí mít například taxametr ani označené vozidlo. Podle taxikářů není potřeba vládou chystaná novela zákona, stačí prý, aby stát vymáhal dodržování současného zákona. V Praze je přes 8000 taxikářů.

"Protest bude, je oznámen. Snažíme se upozornit na to, že tady máme zákon a chceme od politiků a státního dozoru, aby vymáhal dodržování tohoto zákona. Nebaví nás to, neradi to děláme, ale jakou máme jinou možnost, když jsme vyčerpali všechny zákonné možnosti?" řekl předseda Asociace koncesionářů v taxislužbě Daniel Tarljovski.

Podle nespokojených taxikářů není nutné připravovat novelu zákona, kterou chystá ministr v demisi Dan Ťok (za ANO), ale požadují po státu, aby vymáhal dodržování současných zákonů. Tarljovski řekl, že v minulosti zatčení několika nepoctivých taxikářů ukázalo, že stát má páky, jak situaci řešit.

Taxikáře zatím neuspokojila ani plánovaná schůzka premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) se zástupci Uber, se kterými se má setkat 8. března. "O čem chce jednat s někým, kdo nedodržuje zákon?" řekl Tarljovski. Řidiči Uber mají buď opustit trh, nebo svou činnost legalizovat.

Majitele AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička zase kritizoval fungování pracovní skupiny při ministerstvu dopravy, která se problémy v taxislužbě zabývala. "Nedomluvilo se tam ani to, jak má auto vypadat nebo taxametr, zda ano, či ne," řekl. Kritizována byla rovněž policie, která podle taxikářů problémy neřeší. Neuspěli prý ani s podáním trestních oznámení, které policie tzv. uložila.

Na tiskové konferenci taxikáři pustili videa z jízd s řidičem jezdícím pro Taxify nebo se zásahy policie při řešení sporů mezi taxikáři a řidiči Uber a Taxify. Tato videa budou chtít podle Kvasničky promítat na veřejných prostranstvích.

V Praze v pondělí protestovaly proti Uberu a Taxify desítky taxikářů, kteří blokovali dopravu v Lazarské ulici a jejím okolí a na magistrále. Protestující o řidičích jezdících pro Uber a Taxify tvrdí, že jsou nelegálními taxikáři a jde o nekalou konkurenci. Taxikáři požadují rychlé vyřešení situace. Ťokem slíbená novela zákona má být hotova asi za rok, což se taxikářům nelíbí.