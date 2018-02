Pchjongčchang - Umělecká půlka rodiny Ledeckých zvěční olympijský úspěch lyžařky a snowboardistky Ester Ledecké. Její otec Janek, zpěvák a skladatel, slíbil napsat píseň a bratr Jonáš už kreslí komiks.

"Mohl by mi nějakou napsat. Pojď na to!" vyzvala Ledecká na tiskové konferenci otce v angličtině a ze zadních řad velkého sálu se ozvalo: "Slibuju." O chvilku později Ledecký dodal: "Když jsem to slíbil, tak je to dané, asi budu muset. Když je dobrá inspirace, tak to jde samo."

Jednou si řidička cestou do olympijské vesnice pouštěla na palubní desce korejskou verzi muzikálu Hamlet. "To byla vážně výjimečná a hodně milá chvíle. Těším se, až si jednou na jeho show tady v Koreji zajdeme," plánovala Ledecká.

Na krku měla sluchátka. Tvrdila, že z otcových písní má nejraději "Budu všechno, co si budeš přát", vydanou na desce v roce 1995, kdy se narodila. "Ale na snowboardu si tátovy písničky nepouštím. Zpívám si sama pro sebe," prozradila.

Výtvarník Jonáš Ledecký už na komiksu o mladší sestře pracuje. Navrhl i design kombinézy, v které si na olympiádě coby superhrdinka dojela pro dva vavříny. "Od té doby si říkám,, že by bylo super, kdyby o mně byl nějaký komiks. Doufám, že se to povede," řekla.

Sama má z komiksových postav ráda Kapitána Ameriku, Ironmana, Supermana, Flashe nebo Visiona. Všichni by mohli v komiksu s Ledeckou účinkovat. "Tak se domluvíme s Marvelem," připomněla americké komiksové vydavatelství.

Komiksoví hrdinové mají určitou nadpozemskou vlastnost. U Ledecké je jasné, která z ní dělá dvojnásobnou olympijskou vítězku. "Jezdit rychle z kopce dolů," přikývla. A pod svahem sebere zlato. "Jo, v cíli po mně hodí zlato," smála se.