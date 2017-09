Tábor - Hudbu, středověké tržiště, rytířský turnaj i pohádky nabídne historický festival Táborská setkání, který se uskuteční od 15. do 17. září. Tématem letošního 26. ročníku je povýšení Tábora na královské město císařem Zikmundem Lucemburským v roce 1437. ČTK to dnes řekla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Martina Suchá. Akce, kde letos zahrají Mig 21, Bratři Ebenové, Lenny, Vypsaná fixa či Lenka Dusilová, loni přilákala 17.000 lidí. Letos jich pořadatelé čekají 20.000.

Program zahrne přes 50 souborů a 200 stánků. "Táborská setkání jsou historickým festivalem, pravděpodobně největším husitským festivalem na světě. Naším cílem je, naplnit jeho název a vytvářet prostor pro setkávání a sbližování lidí," řekl starosta Jiří Fišer (Tábor 2020). Od založení akce v roce 1992 přilákaly slavnosti přes 400.000 lidí.

Festival zahájí husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci v podání Bohuše Matuše a pochodňový průvod v čele s Janem Žižkou. Třídenní přehlídka slibuje rytířský turnaj na koních, žebráckou uličku i ohňové show.

"Téma středověkého města se střídá s koncerty populárních kapel. Do pátečního programu je zařazen videomapping, projekce na fasádu historické radnice, do sobotního programu ohňostroj nad Jordánem, do nedělního programu koncert Komorního orchestru Bolech s Novosvětskou Antonína Dvořáka," řekla Suchá. V neděli 17. září budou otevřeny táborské památky.

Rozpočet akce je 5,8 milionu korun. Město přispívá sumou 1,8 milionu, sponzoři dávají 1,4 milionu a Jihočeský kraj dotaci 45.000 korun. Pořadatelé očekávají, že ze vstupného získají 2,5 milionu. Vstupenka pro dospělé stojí v předprodeji 180 Kč a na místě 250 Kč. Připraveno bude šest záchytných parkovišť a pro zájemce o účast v průvodu je k dispozici půjčovna kostýmů.

"V roce 2016 jsme poprvé nabídli dětem do 12 let vstup zdarma, takže odhadovaný počet návštěvníků se pohyboval okolo 17.000," řekla Suchá. Podrobnosti o festivalu jsou na webu www.taborskasetkani.eu.