Praha - Ve Zlatých žloutkových věnečcích od společnosti Mondelez značky Opavia nebyla nadlimitní koncentrace jedovatého insekticidu fipronil. Ve věnečcích sice byl, ale ve stopovém množství. Dnes to oznámil v tiskové zprávě mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

"Laboratorní analýza identifikovala přítomnost kontaminantu pouze na hranici zjistitelnosti akreditovanou laboratorní metodou a výsledná hodnota i při započtení nejistoty měření nedosáhla limitů, které jsou stanoveny pro použité suroviny a potraviny předpisy Evropské unie," informoval Kopřiva.

Do společnosti údajně zaslal sušený vaječný žloutek německý výrobce, u kterého později kontrola kontaminaci zjistila. Společnost Mondelez žloutky předtím, než se to dozvěděla, zpracovala do věnečků. Následně šest šarží výrobku z českého a slovenského trhu stáhla.

Jde jenom o jednu z firem, která teď kontaminaci potravin insekticidem řeší. Firma Zeelandia obdržela na začátku srpna 7,2 tuny vaječné melanže a tekutých pasterizovaných žloutků od německého distributora. Potraviny mohly být kontaminovány jedovatým insekticidem fipronilem. Firma ho distribuovala více než 130 provozovatelům, sdělili ve středu veterináři. Šlo o hotely, restaurace, pekárny, cukrárny a jídelny.

Slovenský distributor potravin Zeelandia dovezl z Česka podle dosavadních kontrol 350 kilogramů vařených loupaných vajec kontaminovaných jedovatým insekticidem. Asi pětina z celkového množství dodávek byla už spotřebována. Společnost Papei z Roudnice nad Labem, která patří do koncernu Agrofert, která zpracovala zahraniční zboží a distribuovala velkoodběratelům, v reakci sdělila, že vejce nebyla z českých chovů. Podle českých veterinářů byla vejce z různých chovů z Polska, následně mířila na Slovensko i do provozů v Česku.

Fipronil je látka, která bývá součástí přípravků proti blechám, vším a klíšťatům. Nesmí se však podávat zvířatům, jejichž maso konzumují lidé. Světová zdravotnická organizace (WHO) považuje preparát za mírně toxický; jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratí.

Skandál vypukl v srpnu, kdy se na trhu v Belgii, Nizozemsku a Německu objevily miliony vajec obsahujících jedovatý fipronil. V souvislosti s kauzou provedly úřady razie v několika zemích. V úterý eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis oznámil, že problém s insekticidem ve vejcích zasáhl zatím 26 členských zemí EU a také 19 dalších států.

Na Slovensko bylo z ČR dodáno 350 kg vařených vajec s fipronilem

Slovenský distributor potravin Zeelandia dovezl z České republiky podle dosavadních kontrol 350 kilogramů vařených loupaných vajec kontaminovaných jedovatým insekticidem fipronil. Asi pětina ze zmiňovaného množství dodávek byla již spotřebována. Novinářům to dnes řekl ředitel slovenské státní veterinární a potravinové správy (SVPS) Jozef Bíreš. Firma Zeelandia požadovala od svého německého dodavatele vajec po dohodě s krajskými veterináři potvrzení o vyšetření na tuto látku od 10. srpna. Uvedla to na svém webu.

O odhalení vařených loupaných vajec s nadměrným obsahem fipronilu informovali slovenští veterináři ve středu a také vydali zákaz dalšího zpracování výrobku. Společnost Papei z Roudnice nad Labem, která zpracovala zahraniční zboží a distribuovala velkoodběratelům, v reakci týž den sdělila, že vejce nebyla z českých chovů.

Podle českých veterinářů byla vejce z různých chovů z Polska, následně mířila na Slovensko i do provozů v Česku. "V případě, že bude zjištěno, že se ještě nacházejí na našem trhu, bude zabráněno jejich další distribuci," řekl dnes zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer.

"Něco šlo do nemocnic, což nás velmi mrzí. Něco šlo do výroben, hlavně baget, a zařízení veřejného stravování," uvedl Bíreš. Dodal, že výrobek byl dovezen do dvou skladů distributora na středním a východním Slovensku.

Zeelandia podle Bíreše dodává zboží odběratelům na celém Slovensku. Vařená loupaná vejce kontaminována fipronilem dodala do okolí Bratislavy, do Popradu a okolí Martina.

Analýza odhalila čtyřnásobné překročení povoleného limitu fipronilu ve zkoumaném vzorku výrobku. "Je to poměrně vysoká koncentrace. Ačkoliv akutní forma otravy z fipronilu nehrozí (...), nepochybně se to (otrava) může projevit při dlouhodobější konzumaci. Vždy to závisí na množství," řekl Bíreš.

Ředitel SVPS zároveň vybídl dovozce a výrobce potravin, aby při nákupech vajec využívali zejména slovenské zdroje, protože slovenští veterináři použití fipronilu u žádného tamního farmáře nezjistili.

Slovenští inspektoři po vypuknutí aféry kolem fipronilu zintenzivnili kontroly a našli několik zásilek výrobků s nadměrným obsahem insekticidu. V současnosti se veterináři zaměřují na kontrolu produktů s obsahem vajec. "Zaměřujeme se na zpracované výrobky, protože toto je problém ve státech Evropské unie. Zpracované výrobky mohou být kontaminovány z toho důvodu, že tento problém (ohledně fipronilu) trvá rok a začalo se o něm hovořit na konci července. Je nekonečně mnoho vaječných výrobků, které jsou kontaminovány na evropském trhu," řekl Bíreš.

Zeelandia: Vyšetření na fipronil ve vejcích požadujeme od 10. srpna

Firma Zeelandia, v jejíchž produktech byl zjištěn jedovatý insekticid fipronil, požadovala od svého německého dodavatele vajec po dohodě s krajskými veterináři potvrzení o vyšetření na tuto látku od 10. srpna. Dnes to uvedla na svém webu. Kontaminovaná zásilka dorazila dřív, na začátku srpna. Poté, co se na konci srpna společnost dozvěděla, že fipronil byl zjištěn ve starších šaržích jejích výrobků, začala je stahovat. Firma jakékoli pochybení odmítá.

Látka byla potvrzena ve slovenském skladu sesterské společnosti Zeelandia. Čeští veterináři dostali varování z Německa před dodávkou do ČR 5. září.

"Po dohodě s krajskou veterinární správou jsme od 10. srpna začali od německého dodavatele ke každé dodané šarži vyžadovat potvrzení o provedeném laboratorním rozboru prokazující, že v šarži není fipronil obsažen. Žádná šarže nebyla bez tohoto potvrzení k expedici zákazníkům uvolněna," informuje společnost.

Uvedla, že ani tato politika spolupráce nedokázala problémům s fipronilem předejít. "Mrzí nás, že se tímto musí zabývat naši zákazníci i koneční spotřebitelé. Naše firma nicméně nikterak nepochybila, ani se neprovinila proti českým zákonům nebo jakýmkoli doporučením orgánů státní správy, naopak jsme krajskou veterinární správou chváleni za příkladnou spolupráci," uvádí.

Firma obdržela na začátku srpna 7,2 tuny vaječné melanže a tekutých pasterizovaných bílků od německého distributora. Potraviny mohly být kontaminovány jedovatým insekticidem fipronilem. Firma ho distribuovala více než 130 provozovatelům, sdělili ve středu veterináři. Šlo o hotely, restaurace, pekárny, cukrárny a jídelny.

Stát v návaznosti zpřísnil kontrolu nad dovozovými potravinami, dovozci musí na přítomnost fipronilu testovat pod dvoumilionovou pokutou všechna vejce a všechny vaječné produkty ze států Evropské unie.

Skandál vypukl v srpnu, kdy se na trhu v Belgii, Nizozemsku a Německu objevily miliony vajec obsahujících jedovatý fipronil, obvykle používaný v přípravcích proti blechám, vším a klíšťatům. Nesmí se však podávat zvířatům, jejichž maso jedí lidé. V souvislosti s kauzou provedly úřady razie v několika zemích. Eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis oznámil, že problém s insekticidem ve vejcích zasáhl zatím 26 členských zemí EU a také 19 dalších států.

Fipronil považuje Světová zdravotnická organizace za mírně toxický. Jeho vysoké dávky vedou k pocitu nevolnosti a závratí.