Damašek - Syrská vládní vojska dobyla od zahájení ofenzivy před dvěma týdny ve východní Ghútě asi třetinu tamní enklávy ovládané odpůrci režimu prezidenta Bašára Asada. Podle agentury Reuters to dnes oznámila syrská nevládní organizace SOHR. Uvedla rovněž, že za stejnou dobu zemřelo při vládní ofenzivě přes 700 civilistů, z toho na 170 dětí. Do oblasti míří humanitární konvoj OSN, oznámil na twitteru mluvčí mezinárodního výboru červeného kříže v Sýrii Pawel Krzysiek.

Operace syrských vládních jednotek pokračovala i dnes v noci, kdy při útocích zemřelo 14 civilistů, informovala SOHR. Podle ní jsou nyní vládní jednotky asi dva kilometry od města Dúmá, které leží na severu enklávy a k němuž postupují vládní síly z východu.

Právě do Dúmy by měl dnes dorazit konvoj OSN s humanitární pomocí. Čtyřicet šest nákladních aut má přivézt zdravotnický materiál a potraviny zatím pro asi 27.500 lidí, OSN dostala v neděli povolení od syrské vlády pro konvoj pomoci pro asi 70.000 lidí, uvedl server BBC. Další konvoj by měl do oblasti dorazit ve čtvrtek. V oblasti o rozloze asi 100 kilometrů čtverečních, kterou od roku 2013 obléhají vládní jednotky, žije v katastrofálních podmínkách nyní asi 393.000 lidí.

Syrská vládní vojska podporovaná Ruskem před dvěma týdny zintenzivnila bombardování východní Ghúty a posléze zahájila i pozemní operaci. Cílem je dobýt poslední region v okolí Damašku ovládaný odpůrci vlády a radikálními skupinami, z nichž část je napojena na teroristickou síť Al-Káida.

V oblasti měla být už loni dodržována bezpečnostní zóna, kterou dohodly v kazašské metropoli Astaně Rusko a Írán, kteří podporují syrskou vládu, a Turecko, jež stojí na straně některých protivládních povstalců. Předminulý týden Rada bezpečnosti OSN jednomyslně schválila rezoluci o bezodkladném nejméně 30denním příměří, které by umožnilo humanitární pomoc a evakuaci raněných a nemocných z východní Ghúty.

Boje v oblasti ale neustaly ani po přijetí rezoluce OSN. Rusko minulý týden nabídlo zastavení bojů na několik hodin denně, během nichž by byl otevřen humanitární koridor pro evakuaci civilistů. Podle Moskvy ale povstalci brání místním lidem oblast opustit.