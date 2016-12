Ankara/Damašek - Syrský režim a rebelové podepsali dohodu o příměří, které má platit od dnešní půlnoci místního času (23:00 SEČ). Na klid zbraní budou jako garanti dohlížet Rusko s Tureckem. Ujednání podpořily největší syrské opoziční skupiny. Součástí příměří ale nebudou teroristická hnutí, jako jsou například Islámský stát (IS) či Fronta dobytí Sýrie (dříve známá jako An-Nusra), ani kurdské milice YPG. Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura nicméně chystané zastavení bojů ocenil jako příležitost pro mírové rozhovory v kazašské metropoli, které se budou konat zřejmě v lednu, a také pro připravované únorové vnitrosyrské jednání pod záštitou OSN.

Příměří oznámil ruský prezident Vladimir Putin, který je hlavním spojencem syrské autoritářské hlavy státu Bašára Asada. Putin kvůli příměří dnes telefonoval s tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem, s nímž jednal i o nadcházejících mírových rozhovorech v Astaně, které by Rusko rádo svolalo již v lednu. Ruský diplomat a prostředník pro Sýrii Vitalij Naumkin dnes nevyloučil, že v kazašské metropoli se jednání uskuteční ještě před 20. lednem, kdy zvolený americký prezident Donald Trump složí přísahu.

Za pozitivní krok považují zprávu o příměří mimo jiné Spojené státy, které doufají, že všechny strany konfliktu dodrží své závazky. Rusko během dne sdělilo, že uvítá, pokud se Trumpova administrativa zapojí do mírových rozhovorů.

Dohoda o klidu zbraní se podle Moskvy skládá ze tří dokumentů. První je slib zastavit bojové operace, druhý je soubor opatření týkající se kontroly příměří a třetí je souhlas se zahájením mírových rozhovorů.

Rusko v posledních hodinách také oznámilo, že jeho ambasáda v Damašku se dnes stala terčem minometné palby. Útok, který se obešel bez mrtvých a zraněných, Moskva považuje za provokaci a snahu odvrátit příměří. Pod palbou bylo velvyslanectví i ve středu, a to dvakrát.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam sedmi ozbrojených opozičních skupin, které se do příměří zapojily. Největší z nich je hnutí Ahrár aš-Šám, které má asi 16.000 ozbrojenců. To ale později uvedlo, že k dohodě má výhrady, proto ji zatím nepodepsalo. Podrobnosti o výhradách chce oznámit ve vhodný čas.

Celkem se klid zbraní podle prohlášení ruského ministerstva obrany bude týkat více než 51.000 opozičních bojovníků. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu během dne hovořil až o 62.000 opozičních bojovnících.

Asad v telefonátu s Putinem slíbil, že syrská armáda je připravena příměří dodržet. Syrský ministr zahraničí Valíd Mualim pak v televizi prohlásil, že Sýrie má nyní opravdovou šanci vyřešit dlouholetý konflikt politickou cestou, povstalecké skupiny zapojení do klidu zbraní se ale musí distancovat od teroristů typu IS.

Syrský prezident, který dnes přijal delegaci poslanců Evropské unie a Ruska, vzkázal evropským představitelům, že mohou Sýrii pomoci jen tak, že přestanou podporovat teroristy, zruší sankce a uznají, že o řešení situace v zemi mohou rozhodnout pouze sami Syřané.

Příměří podpořily mimo jiné Syrská národní rada (SNC), která je hlavní syrskou exilovou politickou silou, a opoziční Svobodná syrská armáda (FSA). FSA v prohlášení sdělila, že se zúčastní i rozhovorů v Astaně, kde naopak budou chybět kurdské milice YPG a jejich politické křídlo PYD. Obě tyto kurdské organizace nebudou podle FSA ani zahrnuty do příměří.

Kurdové mezitím ohlásili, že na severu Sýrie se svými spojenci z řad Arabů a dalších etnických skupin vytvoří společný federální systém a že připraví volby regionálních i centrálních úřadů.

Ačkoli Rusko podporuje Asada a Turecko opoziční síly, obě země v poslední době úzce spolupracují. Podle tureckých médií ruské letectvo ve středu dokonce podpořilo tureckou ofenzivu u severosyrského města Al-Báb, které je pod kontrolou IS. Ankara to ale oficiálně nepotvrdila. Pokud se nálet uskutečnil, je to první případ takové spolupráce mezi Ankarou a Moskvou v Sýrii.