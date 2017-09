Damašek - Arabsko-kurdská milice (SDF) a armáda syrské vlády dnes postoupily v oddělených ofenzivách na území, jež ve východosyrské provincii Dajr az-Zaur drží teroristická organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura Reuters.

Koalice SDF podporovaná Spojenými státy spustila novou operaci na severu provincie Dajr az-Zaur, jejímž cílem je vytlačit islamisty z oblastí na sever a na východ od řeky Eufrat.

Ozbrojené složky syrské vlády podporované Ruskem a Íránem dobyly ropné pole na opačné straně Eufratu a část silnice, která spojuje Dajr az-Zaur s územími, která níž po proudu řeky drží IS.

SDF a syrská armáda se zřejmě během svých oddělených taženích dostanou blíže k sobě, uvedla agentura Reuters. V červnu americký bojový letoun sestřelil na jihu provincie Rakka stroj syrské armády. Americká armáda v této souvislosti později potvrdila, že její stíhačka sestřelila syrské letadlo, které shazovalo bomby na syrské povstalce podporované Spojenými státy.

Syrské vojsko v úterý prolomilo obležení bojovníků IS na západě stejnojmenného hlavního města provincie Dajr az-Zaur, ale radikálové se zmobilizovali k protiofenzivě. Obležení, které trvalo tři roky, se podařilo prolomit s pomocí syrských spojenců, k nimž patří ruské letectvo. Podle agentury Reuters islamisté stále drží nejméně polovinu města a značnou část provincie.

Organizaci Islámský stát se podle Reuters rychle zmenšuje území a jeho členové se stahují k Eufratu jižně od města Dajr az-Zaur, do měst Majádín a pohraničního Búkamálu. Očekává se, že právě tam bude dějiště posledních bojů proti IS. V Iráku už toto radikální hnutí přišlo o hlavní posty v Mosulu a Tall Afaru. V Sýrii má IS podle odhadu mezinárodní koalice 6000 až 8000 členů.