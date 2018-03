Londýn - Pětadvacetiletého britského sympatizanta takzvaného Islámského státu (IS) britská justice shledala vinným z vícero zločinů souvisejících s terorismem za to, že se ve dvou islámských školách v Londýně pokoušel radikalizovat děti. Podle prokurátorů bylo jeho cílem vytvořit "dětskou armádu" a provést v Londýně několik útoků, informovala agentura Reuters.

Umar Haque učil islámská studia od září 2015 do začátku roku 2017 nejdříve na soukromé škole Lantern of Knowlegde, poté v madrase (náboženské škole) při mešitě Ripple Road Mosque. Šest z jeho studentů u soudu popsalo, jak jim muž vštěpoval náklonnost k bojování nebo pouštěl násilná propagandistická videa džihádistů. Také po nich prý chtěl, aby přehrávali teroristické útoky z nedávné minulosti nebo předstírali útoky na příslušníky policie.

"Jeho plánem bylo vytvořit armádu dětí, která by mu pomohla s několika teroristickými útoky napříč Londýnem," řekl Dean Haydon z velitelství londýnské protiteroristické policie. Terčem útoků se podle prokurátorů měli stát například věž Big Ben, vojáci královské stráže, nákupní střediska či banky. "Zkusil to, a máme za to, že se mu podařilo radikalizovat zranitelné děti ve věku 11 až 14 let," dodal.

Celkem měl Haque na starosti 110 dětí a jako učitel působil i přesto, že k tomu neměl žádnou kvalifikaci a zaměstnáván byl jako administrativní pracovník. V péči úřadů je momentálně 35 z jeho studentů, kteří byli zařazeni do dlouhodobých podpůrných programů. Odsouzeni dnes byli také dva jeho komplicové, tresty budou všem třem vyměřeny později.

Po těchto zjištěních čelí nepříjemným otázkám vládní úřad pro dohled nad školstvím Ofsted. Ten dal východolondýnské škole Lantern of Knowledge hodnocení "vynikající" v době, kdy na ní Haque působil, napsal deník The Guardian. Úřad po dnešním verdiktu uvedl, že aktivity odsouzeného jsou hluboce politováníhodné, ale že omezené pravomoci orgánu zabránily jejich odhalení. Podle Haydona byl zároveň Haqueho "ambiciózní" plán jen v počáteční fázi.

"Neměl vůbec učit, takže to je důvod ke znepokojení," uvedl vyšetřovatel. "Jak u místní komunity tak i u některých institucí už jsme narazili na určité výzvy," dodal.