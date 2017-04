Praha - Prioritou příští vlády by mělo být zjednodušení stavebního zákona, digitalizace státní správy a přijetí eura. Na dnešním setkání s novináři to řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Neschopnost dotáhnout novelizaci stavebního zákona do konce je největším restem stávajícího kabinetu, doplnil. Zjednodušení procesu významných liniových staveb patří podle něj mezi nejdůležitější úkoly pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Za poslední tři roky se podle Hanáka otevřelo zhruba 25 kilometrů dálnic, na zhruba osmi kilometrech je kvůli technickým problémům provoz omezený do jednoho pruhu. Problémy s dostavbou dálniční sítě sice současný kabinet zdědil, sám ale proces přípravy velkých staveb urychlit nedokázal, upozornil Hanák.

Rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení, schválila Sněmovna na začátku dubna. Předloha umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO) novela snižuje také byrokracii při získávání všech povolení, ať již bytových domů nebo třeba dálnic.

Podle viceprezidenta svazu Radka Špicara by bylo dobré, kdyby příští vláda přijala euro. Česko je exportně zaměřená země, jejíž export směřuje převážně do zemí EU. "Pro tak závislou ekonomiku, jako je ta naše, na Evropské unii, je důležité, být v jádru, které bude do budoucna rozhodovat o tom, jak bude Evropská unie vypadat. Jak budou vypadat regulace, byrokracie a jak bude vypadat vnitřní trh," řekl Špicar.

Svaz průmyslu a dopravy stanovil celkem 14 kapitol, o jejichž prosazení bude jednat s politickými stranami, které mají podle průzkumů šanci se do poslanecké sněmovny dostat. Podobný seznam svaz sestavil před čtyřmi lety.

Seznam klíčových oblastí pro rozvoj české ekonomiky

1. Podpora exportu

2. Směřování k euru

3. Veřejná podpora investic

4. Stavební legislativa

5. Digitální ekonomika

6. Výzkum, vývoj, inovace

7. Průmysl 4.0

8. Trh práce

9. Vzdělávání

10. Daně

11. Energetika

12. Životní prostředí

13. Zdravotnictví

14. Legislativa

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy