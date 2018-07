Washington - Americko-ruský summit brzy přinese výsledek. Na twitteru to dnes sdělil americký prezident Donald Trump. Napsal také, že si s ruským prezidentem Vladimirem Putinem rozuměl. Jeho výroky na tiskové konferenci po setkání vyvolaly v USA ohromení. Trump totiž kromě jiného přitakal k tomu, že se Rusko nepokusilo ovlivnit americké prezidentské volby v USA v roce 2016, což je v rozporu s názorem amerických tajných služeb. Po návratu ale řekl, že se přeřekl.

"Tolika lidem z nejvyšších pater tajné služby se moje vystoupení na tiskové konferenci v Helsinkách líbilo. Hovořili jsme s Putinem o mnoha důležitých tématech. Dobře jsme si rozuměli, což upřímně vadí zastáncům nenávisti, kteří chtěli vidět boxerský zápas," napsal Trump.

V dalším příspěvku pak tvrdí, že zatímco jeho vystoupení na summitu NATO, které předcházelo Trumpově cestě do Británie a pak do Helsink, je uznáváno coby triumf, u summitu s Ruskem se úspěch teprve ukáže. "Může se ukázat, že z dlouhodobého hlediska to byl ještě větší úspěch. Z toho setkání vzejde mnoho pozitivních věcí," stojí v tweetu.

Následující Trumpův příspěvek pak tvrdí, že Rusko souhlasilo s tím, že pomůže s agendou Severní Koreje, "kde jsou naše vztahy velmi dobré a proces se hýbe kupředu", píše Tump, "Nespěcháme, sankce stále platí! Na konci tohoto procesu čeká Severní Koreu velký zisk a vzrušující budoucnost".

Trump těmito tweety potvrdil vlastní interpretaci výsledků své diplomacie, v čemž se ale s mnoha politiky neshoduje. Představitelé zemí NATO po summitu sdělili, že stále platí, že až do roku 2024 splní závazek, že budou vydávat dvě procenta HDP na zbrojení. Trump hovořil o mnohem časnějším zvýšení výdajů a kritizoval mnohé členy za malé příspěvky.

V případě summitu s Putinem na tiskové konferenci k Putinovu tvrzení o nevměšování řekl, že nevidí důvod, proč by Rusko mělo být viníkem. Po návratu ale řekl, že chtěl ve skutečnosti říci, že nevidí důvod, proč by být nemělo.