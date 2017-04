Brusel - Nepříliš dlouhá bude zřejmě v sobotu mimořádná schůzka prezidentů a premiérů 27 zemí Evropské unie. Summit bez účasti britské ministerské předsedkyně Theresy Mayové ale bude historický. Potvrdí totiž, jak si ostatní státy EU představují nadcházející vyjednávání s Londýnem o odchodu Británie z bloku a nové podobě vzájemných vztahů.

Schůzka je tak v tomto smyslu odpovědí ostatních zemí Evropské unie na březnové formální britské oznámení o odchodu.

To přišlo devět měsíců poté, co Britové loni v červnu v referendu o brexitu těsnou většinou rozhodli.

Takzvaná politická vodítka, která by měli šéfové států a vlád schválit u sobotního pracovního oběda, představil šéf summitů Donald Tusk před měsícem.

Jejich potvrzení nyní otevře cestu k začátku rozhovorů, zřejmě někdy v polovině června. A následně tedy k předpokládanému britskému vystoupení z EU na jaře roku 2019.

Diplomaté přitom nečekají, že by se kolem textu politických mantinelů pro vyjednávací tým EU, vedený někdejším eurokomisařem Michelem Barnierem, vedly v sobotu spory.

Nad dokumentem se v minulých týdnech pracovalo a ve čtvrtek jeho definitivní podobu potvrdili ministři odpovědní za evropskou problematiku.

Evropská unie tak v sobotu z Bruselu do Londýna v první řadě vzkáže, že vůči Británii hodlá postupovat jednotně a že si rozhovory přeje vést ve dvou fázích.

"Není to jen taktika, ale - vzhledem k omezenému časovému rámci na jednání - jediný možný přístup," napsal Tusk v dopise, kterým účastníky summitu do Bruselu pozval. "Jinými slovy: Před diskusí o budoucnosti musíme vyřešit minulost".

Podle představ EU se tak rozhovory budou nejprve týkat jen různých aspektů britského odchodu z bloku. Půjde v nich v první řadě o co největší omezení nejistot, která pro lidi, firmy i partnery unie britské rozhodnutí znamená.

Tedy především o zajištění práv občanů EU v Británii a Britů na území unie. Finální text vodítek, který má ČTK k dispozici, se zmiňuje výslovně o "funkčních, prosaditelných, nediskriminačních a srozumitelných" zárukách vzájemného dodržování práv pro takové lidi až do britského odchodu z bloku. A to včetně práva na získání trvalého pobytu po pěti letech strávených v zemi.

Unii půjde v jednáních s Londýnem také o jistotu, že po brexitu nenastane právní vakuum. Významná bude i potřeba ujištění, že Britové dodrží všechny své finanční závazky, které na sebe členstvím v unii vzali.

Spíše než o konkrétní částku v eurech - a média hovoří až o 60 miliardách (asi 1,6 bilionu Kč) - půjde o dohodu na metodě jejího výpočtu. A také o způsob, jak ji britská strana splatí. Stávající víceletý finanční rámec, jehož je Londýn účasten, totiž končí až v roce 2020.

Pozornost věnuje připravený text i problematice Severního Irska, kde mluví o snaze vyhnout se zřízení "tvrdé hranice" s Irskou republikou. Summit by měl také přijmout prohlášení, ve kterém uvede, že v případě sjednocení Irska bude v souladu s mezinárodním právem celé jeho území součástí EU.

Tusk a šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker by ovšem měli na summit přinést první představu pravidel a kritérií, podle kterých by se měly co nejrychleji z Londýna na unijní území přestěhovat dvě tam sídlící evropské agentury.

O Evropský bankovní úřad (EBA) projevuje zájem kromě Lucemburska i Česká republika, o Evropskou agenturu pro léčiva (EMA) zase kromě jiných též Slovensko.

Teprve poté, co v říjnu nebo v prosinci dojde unijní summit k závěru, že v těchto věcech nastal v jednáních "dostatečný pokrok", je unie ochotna se s britskou stranou začít bavit o budoucí podobě vzájemných vztahů s Británií jako zemí mimo Evropskou unii. Až tehdy by tak začala náročná jednání o pravidlech vzájemného obchodu nebo o obranné a bezpečnostní spolupráci mezi EU a Londýnem.

Když britská premiérka Mayová před měsícem Tuskovi britský záměr v dopise formálně oznámila podle článku 50 unijní smlouvy, navrhovala ovšem souběžný začátek diskusí jak o brexitu, tak o nové podobě vzájemných vztahů.

Poté, co summit v sobotu politická vodítka schválí, vypracuje na jejich základě Evropská komise směrnice s konkrétní podobou mandátu pro Barnierův tým. Ty by měly členské země potvrdit 22. května na jednání Rady pro všeobecné záležitosti, tedy ministrů odpovědných za unijní problematiku.

Na 8. června jsou ve Velké Británii vyhlášeny parlamentní volby, čeká se jasné vítězství konzervativců premiérky Mayové.

Teprve poté se budou moci vyjednavači obou stran poprvé sejít k nejdéle dvouletým jednáním o zatím nikdy nevyzkoušenému odchodu členské země z Evropské unie.