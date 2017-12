Praha - Středočeští hasiči za sebou mají v letošním roce velké množství výjezdů. Kromě klasických zásahů u požárů nebo dopravních nehod zaznamenali také několik kuriozit. Jednou z nich byla například záchrana dvoumetrového leguána v Žilině na Kladensku, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Ladislav Holomčík.

Leguán podle Holomčíka utekl majitelům na strom do sousední zahrady. "Jednotce se podařilo přes sousední pozemek zajet s automobilových žebříkem skoro až ke vzrostlému smrku, v jehož horní části na větvi osmiletý leguán Oskar spokojeně spal. Hasiči pak z koše žebříku přehodili přes Oskara deku a vnesli ho do koše, což se mu zřejmě zdálo přirozené, protože se nijak necukal," řekl Holomčík. Druhý den se podle mluvčího pokusil leguán utéct znovu, majitelka ho ale stihla včas zarazit.

V lednu hasiči zachraňovali cyklistu, pod nímž praskl led na zamrzlé Berounce. "Po příjezdu jednotky na místo byl 19letý mladík mimo nebezpečí, protože se mu podařilo vylézt i s kolem z probořeného ledu na zamrzlou plochu. Hasiči mu pomohli dostat se až na břeh, kde ho svlékli, neboť byl od bot až po prsa mokrý. Pak ho zabalili do deky a dali do vyhřátého vozu, aby mu do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytli tepelný komfort," řekl Holomčík.

Hasiči pomáhali také téměř dvouleté holčičce, která si přes hlavu natáhla dětský nástavec na WC, který se ovšem kvůli svému tvaru a ostré hraně nedal sundat. "Nepříjemnou ozdobu z tvrdého plastu odstranili hasiči z roztocké stanice za třináct minut od ohlášení pomocí nůžek na plech," uvedl Holomčík.

Ještě těsně před koncem roku 2016 vyjeli kladenští hasiči k ohlášenému požáru bytu v městské části Kročehlavy, odkud se valil hustý bílý dým. "Ukázalo se, že o požár nešlo. To jen majitelka bytu pootevřela za silného mrazu ventilační okno, aby odvětrala páru, která se vytvořila v kuchyni při vaření novoročního ovaru," řekl Holomčík.