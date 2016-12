Praha - Středočeský kraj bude příští rok hospodařit s očekávanými příjmy 20,22 miliardy korun a výdaji 19,99 miliardy Kč. Přebytek použije na splácení starého úvěru. Po započtení roční splátky 239,5 milionu Kč a letošního desetimilionového zůstatku budou zdroje a výdaje shodně 20,23 miliardy Kč. Návrh rozpočtu dnes schválili krajští zastupitelé. Pro bylo 43 hlasů, proti 14 a pět zastupitelů se zdrželo. Opozice návrh kritizovala. Podle ní jsou očekávané příjmy nadnesené a kraj by měl více investovat. Vadí jí také zrušení žákovského jízdného a proplácení poplatků za návštěvu lékařské a zubní pohotovosti.

"Kraj nemá proplácet neadresné, rádoby sociální dávky," komentovala rušení žákovského jízdného hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podotkla, že systém zavedený za někdejší vlády ČSSD nerozlišoval, kdo je a kdo není sociálně potřebný. Kraj navíc nemá vyplácet sociální dávky, od toho jsou jiné orgány a existuje vypracovaný sociální systém, míní hejtmanka. Zastupitel za ČSSD Karel Filip namítl, že nešlo o sociální dávku, ale o opatření, které umožňovalo rovný přístup ke vzdělání. Podle bývalého hejtmana Miloše Petery (ČSSD) se potvrzuje, že v kraji nyní vládne pravicová vláda a principy levicové politiky končí.

Nová koalice ANO, STAN, ČSSD a tří nezařazených zastupitelů chce podle Pokorné Jermanové dát více na opravy silnic a škol, provoz škol a dopravní obslužnost. Rozpočet počítá i s rezervou na krytí ztrát hospodaření nemocnic ve výši 300 milionů Kč. S problémy se potýká hlavně kladenská nemocnice, která loni skončila ve ztrátě 185 milionů Kč.

Sociální demokraté a komunisté, kteří v minulém období vládli, návrh rozpočtu kritizovali. Podle předsedy klubu KSČM Zdeňka Štefka jsou očekávané příjmy nadhodnocené a vycházejí z vysokého růstu ekonomiky, který ale příští rok nemusí být tak příznivý. Podobně to vidí i zastupitel za ČSSD Jiří Peřina. "Navýšení daňových příjmů o 12 procent se nám zdá neopatrné," uvedl. Hejtmančin náměstek pro finance Gabriel Kovács (ANO) ale navržené příjmy nepokládá za nezodpovědné. Poukázal na to, že rezerva 300 milionů na krytí ztrát nemocnic je podmíněna čerpáním daňových příjmů.

Peřina upozornil na to, že rostou běžné výdaje o 12 procent a naopak klesají kapitálové výdaje téměř na polovinu. Kovács podotkl, že návrh odpovídá připravenosti investic a nelze číst investice kraje jen v položkách rozpočtu. Namítl, že běžné výdaje jsou i opravy, které není možné ignorovat. Petera vidí deficit také ve spolufinancování projektů EU. Obává se, zda se podaří vybudovat záchytná parkoviště kolem Prahy. Kovács odhadl, že na evropské projekty poputuje až 1,5 miliardy Kč. "Nesouhlasím s tím, že bychom nepodporovali investice," prohlásil.

Opozice poukazovala i na dotační systém a na to, že ve fondech je nyní méně než polovina, 300 milionů Kč. "Domníváme se, že by bylo potřeba pustit do území kraje podstatně více, zejména malé obce budou trpět," obává se Peřina. Radní Jan Skopeček (ODS) řekl, že nové vedení chce rozdělovat peníze obcím jiným způsobem, který bude spravedlivější. Peřinu překvapilo i odložené financování 135 milionů Kč v dopravě. Připomněl, že za tento způsob zadlužování byla kritizována bývalá koalice. "Nám moc nezbylo než to akceptovat, protože jste to nasmlouvali," opáčil Kovács.

Na letošek si kraj naplánoval příjmy 19,11 miliardy korun a výdaje 19,08 miliardy Kč. Příjmová i výdajová část po započtení splátek úvěru a přebytku hospodaření má být 19,32 miliardy Kč. Zadlužení kraje činilo koncem letošního září 2,6 miliardy korun.