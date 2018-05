Kladno - Středočeská ČSSD podporuje vstup sociální demokracie do menšinové vlády s ANO a doporučuje svým členům hlasovat ve vnitrostranickém referendu pro vstup do vlády. Podporu vyslovilo 111 ze 124 delegátů krajské konference v Kladně, šest členů bylo proti a sedm se zdrželo hlasování. ČTK to řekl mluvčí ČSSD Petr Vurbs. O vstupu ČSSD do případné koaliční vlády s ANO podporované KSČM rozhodnou všichni členové sociální demokracie v referendu, které začne v pondělí.

"Středočeská ČSSD oceňuje dohodu dojednanou předsedou Janem Hamáčkem a vyjadřuje mu plnou podporu. Dojednaná dohoda je příležitost pro Českou republiku mít stabilní a funkční vládu a pro ČSSD jednoznačnou příležitostí plnit náš sociálnědemokratický program," řekl Vurbs. Usnesení, které středočeská ČSSD dnes schválila, navrhl její nový předseda Robin Povšík.

Středočeská ČSSD si Povšíka zvolila do svého čela právě na dnešní konferenci. Hlasovalo pro něj 85 procent delegátů, Povšík neměl protikandidáta. Ve funkci nahradil současného předsedu celé ČSSD Jana Hamáčka, který svůj post ve středočeské ČSSD již neobhajoval.

ČSSD v Ústeckém kraji v pátek nedoporučila svým členům, aby podpořili ve stranickém referendu vstup sociální demokracie do vlády s hnutím ANO. Zástupci ČSSD napříč sedmi okresy Ústeckého kraje se podle krajského předsedy Miroslava Andrta shodli na tom, že vládní angažmá by pro sociální demokracii nebylo přínosem.

V pátek ČSSD představila možné kandidáty na ministry v případné budoucí vládě. Je mezi nimi i europoslanec Miroslav Poche, s jehož účastí ve vládě nesouhlasí prezident Miloš Zeman. Vnitro by měl podle očekávání vést Hamáček. Na ministerstvo práce a sociálních věcí by ČSSD chtěla vyslat bývalého politického náměstka na tomto úřadu Petra Krčála, na zemědělství prezidenta Potravinářské komory Miroslava Tomana a o kulturu by se měl starat olomoucký primátor Antonín Staněk.