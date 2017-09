Praha - Větší podporu vlastnímu spoření na stáří a pravidelné zvyšování důchodů slibují před volbami téměř všechny z deseti stran, které měly v poslední době podle průzkumů aspoň tříprocentní podporu. Na tom, zda je potřeba důchodová reforma, se ale neshodnou. Počítají s průběžným pilířem, podle většiny volebních programů by se však měla posílit zásluhovost. Některé strany pak chtějí zavést minimální penzi či předdůchody pro náročné profese. Seniorům nabízejí také zdarma jízdné či vstup do divadel a galerií.

Zda a jak by se mohl důchodový systém po volbách měnit, není jasné. Strany o něm mají rozdílné představy. Dosud se také neví, jak vidí penze hnutí ANO, které je podle průzkumů volebním favoritem. Svůj program zatím nezveřejnilo, představí ho v neděli.

O potřebě reformy se v programu zmiňují Starostové a nezávislí (STAN) a TOP 09, která by průběžný důchodový systém znovu doplnila druhým pilířem. V něm by lidé spořili část odvodů, posílila by se podle strany zásluhovost penzí. Na reformních krocích chce TOP 09 hledat politickou shodu. Podle STAN je reforma kvůli schodkům důchodového pojištění nutná, připravit by ji měla pracovní skupina po projednání s opozicí a provést by se měla v příštím desetiletí.

O své penzijní reformě mluví také lidovci. Navrhují ale změny parametrů - nižší odvody a vyšší penze rodičům podle počtu vychovaných dětí. Zavedli by také společné důchodové pojištění manželů a prodloužili takzvanou náhradní dobu za péči o děti. Možnost poslat svým rodičům či prarodičům do jejich penze procento odvodů by zavedla ODS. Snížila by také odvody firmám o dva procentní body. Neuvedla, odkud by dorovnala výpadek příjmů do systému, který je už nyní každoročně v deficitu. Podle ČSSD by se penze měla odvíjet od průměrné hrubé mzdy a měla by také růst v poměru k ní.

Minimální důchod by zavedli komunisté, Piráti a Zelení. Podle KSČM by měl dosahovat 40 procent průměrné mzdy. Piráti by zvedli všechny penze, které jsou nižší než 75 procent minimální mzdy - letos to odpovídá částce 8250 korun a příští rok 9150 korun. Zelení zmiňují minimální důchod ve výši 25 až 30 procent průměrné hrubé mzdy, minimálně ale 10.000 korun. Tuto penzi by dostávali všichni bez ohledu na odpracované roky a odvody. Ty by se pak zaznamenávaly na osobních virtuálních účtech, které by odrážely zásluhovost. O garantovaném minimálním důchodu se už dřív zmínil i lídr ANO Andrej Babiš.

Sociální demokracie chce zachovat valorizaci penzí, a to o polovinu růstu reálných mezd a o růst životních nákladů seniorů. KSČM chce důchody zvyšovat podle "skutečných základních životních potřeb" seniorů a seniorek, Piráti podle růstu životních nákladů. Automaticky o inflaci by přidávali Zelení. TOP 09 chce prosadit, aby valorizace nepodléhala "populistickým rozhodnutím" politiků. Nyní se vláda nemusí držet ekonomických ukazatelů a může přidat až o 2,7 procenta. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) by zvedlo nejnižší důchody.

Vyšší podporu vlastnímu spoření na stáří slibují lidovci, ODS, Piráti a SPD. Komunisti by zajistili "další zdroje příjmů do státem zabezpečeného důchodového systému". TOP 09 bude prosazovat posílení státní podpory dobrovolného připojištění na důchod a snížení odvodů, pokud by nebyla shoda na druhém pilíři.

Předdůchod pro náročné profese by zavedli ČSSD, STAN a Zelení. Podle Zelených by u těžké práce byla sazba odvodů na virtuální účet vyšší. ODS by dala zaměstnavatelům možnost spořit pracovníkům na důchod v zaměstnaneckých či penzijních fondech.

Jízdné zdarma slibují lidem nad 65 let komunisté a sociální demokraté. Podle KSČM by seniorky a senioři měli bez placení chodit i do muzeí a galerií. Zvýhodněné vstupné do divadel a na koncerty nabízejí Zelení.

ČSSD počítá s příspěvkem 5000 korun pro seniorky a seniory, jimž zemřel protějšek. Dávka by se využila na pohřeb. Zelení by vdovský a vdovecký důchod po partnerce či partnerovi přiznali i lesbám a gayům. Podle TOP 09 by policejní výsluhy měly být součástí důchodu ve výši podle délky služby. Starostové chtějí prosazovat změnu rozpočtového určení daní, aby obce dostávaly peníze i podle počtu svých seniorů. Financovaly by pak víc seniorských aktivit.

Tabulka s plány z volebních programů stran, které by podle průzkumů z posledních týdnů mohly získat přes tři procenta hlasů. (strany jsou řazeny podle abecedy):

Strana Důchody ANO x ČSSD - důchod se má odvíjet od průměrné hrubé mzdy a růst v poměru k ní - předdůchody pro náročné profese - příspěvek 5000 Kč na pohřeb pro seniory, jimž zemřel partner - jízdné pro lidi nad 65 let zdarma KDU-ČSL - nižší odvody a vyšší penze pro rodiče podle počtu vychovaných dětí - společné důchodové pojištění manželů - podpora spoření ve třetím pilíři KSČM - minimální důchod 40 procent průměrné mzdy - zdarma jízdné a vstupy do galerií a muzeí pro lidi nad 65 let ODS - možnost posílat jedno procento odvodů přímo na penzi rodičům či prarodičům - nižší odvody pro firmy o dva procentní body - možnost zaměstnavatelů spořit pracovníkům v zaměstnaneckých či penzijních fondech - vyšší podpora vlastního spoření Piráti - zaručený minimální důchod, a to aspoň 75 procent minimální mzdy - víc možností spoření na stáří s garancí státu SPD - zvýšení nejnižších důchodů - snižování důchodového věku podle počtu vychovaných dětí - podpora státem garantovaného důchodového připojištění STAN - důchodovou reformu připraví pracovní skupina, reformní opatření se udělají v příštím desetiletí - předdůchody pro namáhavé profese s přispěním zaměstnavatelů - změna rozpočtového určení daní - peníze pro obce i podle počtu seniorů na financování jejich vyžití TOP 09 - doplnění průběžného systému o druhý pilíř, posílení zásluhovosti - valorizace penze nezávislá na rozhodování politiků - pokud nebude na druhém pilíři shoda, pak prosazování snížení odvodů a zvýšení podpory spoření ve třetím pilíři - výsluhy policistů součástí penze ve výši podle délky služby Zelení - základní důchod ve výši 25 až 30 procent průměrné hrubé mzdy pro všechny nad 65 let, aspoň 10.000 korun pro všechny - vedle průběžného systému zavedení osobních virtuálních účtů podle odvodů a odpracovaných let - předčasné důchody pro náročné profese - automatická valorizace penze o inflaci - zvýhodněné vstupné pro seniory do divadel a na koncerty - vdovský a vdovecký důchod po partnerovi či partnerce i pro gaye a lesby