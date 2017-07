Hradec Králové - Koncertní oslava narozenin zpěvačky Jany Jelínkové, kterou v projektu Dáma s čápem doprovodili členové její kapely Sto zvířat, byla součástí dnešního programu Rock for People. Festival, který potrvá do 6. července na letišti v Hradci Králové, otevřel v pondělí komorně pojatý Večírek pro nedočkavé. Dnes už je na místě několik tisíc lidí, další stále přijíždějí.

Jelínková s kapelou na jedné ze dvou hlavních scén nabídla program vytvořený speciálně pro Rock for People nazvaný Dáma s čápem. Je postavený na písních ze stejnomeného sólového alba, které ke svým 50. narozeninám připadajícím na 14. července dostala jako dárek od členů kapely. Hudebně se na něm podílejí kromě Jana Kaliny, Mikiho Nopa a Jana 'Berušky' Šobra také Filip Nebřenský, Matěj Belko, Karel Šváb a další. Všechny texty napsal tradičně Belko. Zazněly nové písně Hodiny, Viděla jsem manžela, Sorry, jsem trochu nalitá či O čtrnáct let mladší, který kapela střídala se staršími hity jako Alice se dala na pití nebo Nejkratší cesta.

"Na Rock for People dnes byla ochutnávka mé desky, která vyšla asi před týdnem jako dárek chlapců pro mě. Jsem jim za to velmi vděčná. Dnes jsme tady poprvé zkoušeli, jestli to lidé budou poslouchat, a zdá se, že ano. Byl to mimořádný koncert, písně z tohoto alba zazní až na podzimním turné," řekla ČTK Jelínková.

Některé Belkovy texty použité pro Dámu s čápem vznikly už před lety, ale pro skupinu Sto zvířat byly příliš křehké. Jiné Belko napsal přímo pro narozeninové album. Jediná žena v devítičlenné skupině Jelínková je členkou Sto zvířat více než polovinu svého života, přesně 27 let. Zpěvačka v nadsázce říká, že v mužské kapele "ztratila veškeré iluze o čemkoliv".

Dramaturgie Rock for People nabízí hudbu mnoha žánrů. V dnešním programu jsou nejočekávanějšími z vystupujících jihoafričtí Die Antwoord. Dále zahrají držitelé Grammy za nejlepší rockové album Tell Me I’m Pretty, američtí Cage the Elephant. Tvrdší rock nabídnou britští Moose Blood a kanadští Comeback Kid. Fanoušci si mohou užít řadu stylově rozličných kapel, mimo jiné britské buskery Shoshin, německé motorkáře The Picturebook, bretaňské punk-harcoreové legendy Tagada Jones, bristolské post-punkery Idles nebo mladé pařížské progresivní metalisty Novelists.

Součástí festivalu je dnes i soutěž Czech Fresh. Zástupce britské agentury United Talent Agency si na základě nahrávek tuzemských kapel vybral čtyři finalisty, kterými jsou Thom Artway, Klara & The Pop, Euphonix a Lake Malawi. Informace o programu jsou na www.rockforpeople.cz.