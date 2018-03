Praha - Vnitropolitickou situaci vnímají lidé podle únorového průzkumu agentury STEM jako horší než před rokem. Prezident a premiér si ale na rozdíl od vlády a politických stran polepšili. Nejlépe lidé tradičně hodnotili práci obecních a městských úřadů, naopak špatně byla hodnocena mimo jiné péče o duchovní hodnoty. Výsledky každoročního průzkumu, v němž lidé známkovali jako ve škole různé instituce či dění ve společnosti za minulý rok, dnes STEM poskytl ČTK.

Prezident Miloš Zeman si podle průzkumu polepšil v porovnání s předchozím hodnocením. Z průměrné známky 3,01 se dostal na 2,82. Je to ale horší hodnocení než za rok 2015, přestože mu jedničku či dvojku za loňský rok dalo 47 procent dotázaných, což je o deset procentních bodů více než za rok 2016.

Podobně se zlepšilo i hodnocení práce premiéra. Andrej Babiš (ANO) získal průměrnou známku 2,92. Jedničky a dvojky mu dalo 39 procent občanů. Jeho předchůdce Bohuslav Sobotka (ČSSD) měl za předloňský rok průměrnou známku 3,16 a nejlepší známky měl jen od čtvrtiny dotázaných, v předchozích letech na tom byl lépe než nyní Babiš. "Je ovšem třeba upozornit, že v případě současného premiéra jde spíše o vyjádření sympatií než reálné zhodnocení jeho práce," uvedl STEM.

Známka za celkovou vnitropolitickou situaci se meziročně snížila na 3,4 - největší podíl lidí ji oznámkoval čtyřkou či pětkou. V předchozích letech se po předčasných volbách v roce 2013 známka držela na úrovni kolem 3,2. Činnost politických stran byla v posledním období vnímána stále stejně kriticky na úrovni 3,5. Lepší vysvědčení měl Parlament s průměrnou známkou 3,32.

Práci radnic oznámkovalo jedničkou či dvojkou 55 procent dotázaných, 41 procent takto ohodnotilo kvalitu zdravotní péče. Ve většině ostatních oblastí byla převládající známkou trojka. Platilo to pro práci krajských úřadů, péči o bezpečnost občanů, zajištění občanských svobod, možnost uplatnit vlastní schopnosti, stav životního prostředí a situací ve školství. Lidé byli také poměrně spokojeni se svými vyhlídkami do budoucna, vyřizováním záležitostí na úřadech a rozvojem demokracie.

V porovnání s předchozími lety se podle STEM plynule zlepšuje hodnocení bezpečnosti občanů a poctivosti v podnikání, stejně jako pohled na sociální jistoty a zlepšování podmínek života seniorů, přestože tato oblast patří k nejkritizovanějším. Tradičně nejhůře Češi vnímají výsledky privatizace, které 65 procent občanů dala čtyřku nebo pětku. Ovšem tato oblast příliš nereflektuje dění v uplynulém roce, jde dále do minulosti, uvedl STEM. Průzkum provedl od 1. do 8. února mezi tisícovkou lidí starších 18 let.