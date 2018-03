Sté výročí vzniku Československé republiky připomene speciální sběratelská edice turistických známek. Bude jich více než 100 a k dostání budou i na Slovensku. Výroční známky ale letos vyjdou i k dalším "osmičkovým" výročím - 70. výročí nástupu komunistického režimu (1948) nebo 50. výročí invaze armád Varšavské smlouvy (1968). Dřevěná kolečka, která vyrábí společnost Turistické známky z Rýmařova na Bruntálsku, si jako suvenýry z návštěv památek či horských vrcholů nosí turisté už 20 let. Snímek z 2. března 2018 zachycuje vystavené známky na veletrhu Dovolená a Region na ostravské Černé louce.

Sté výročí vzniku Československé republiky připomene speciální sběratelská edice turistických známek. Bude jich více než 100 a k dostání budou i na Slovensku. Výroční známky ale letos vyjdou i k dalším "osmičkovým" výročím - 70. výročí nástupu komunistického režimu (1948) nebo 50. výročí invaze armád Varšavské smlouvy (1968). Dřevěná kolečka, která vyrábí společnost Turistické známky z Rýmařova na Bruntálsku, si jako suvenýry z návštěv památek či horských vrcholů nosí turisté už 20 let. Snímek z 2. března 2018 zachycuje vystavené známky na veletrhu Dovolená a Region na ostravské Černé louce. ČTK/Ožana Jaroslav

Rýmařov (Bruntálsko) - Sté výročí vzniku Československé republiky připomene speciální sběratelská edice turistických známek. Bude jich více než 100 a k dostání budou i na Slovensku. Výroční známky ale letos vyjdou i k dalším "osmičkovým" výročím - 70. výročí nástupu komunistického režimu (1948) nebo 50. výročí invaze armád Varšavské smlouvy (1968). ČTK to řekl spolumajitel a zakladatel společnosti Turistické známky z Rýmařova na Bruntálsku David Holub.

Dřevěná kolečka si jako suvenýry z návštěv památek či horských vrcholů nosí turisté už 20 let. Turistických cílů, kde si zájemci mohou známky koupit, je v Česku už téměř 2500. Turistické známky jsou ale k dostání i v řadě dalších zemí, nejvíce jich je na Slovensku a v Polsku. Kromě toho každoročně vycházejí výroční známky věnované konkrétním akcím nebo třeba kulatým výročím založení měst a také speciální edice. Například v roce 2016 to byla edice k 700. výročí narození císaře Karla IV.

"Letos máme ten osmičkový rok a zjistili jsme, že spousta našich parťáků na turistických známkových místech bude dělat nějaké akce k výročí, ať už je to výročí 18, 48, 68. Takže my jsme se rozhodli všecky ty výroční známky, které letos vydáme, sjednotit, sloučit do jedné edice," řekl Holub.

Známky budou mít společnou zadní stranu s portrétem prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, případně spoluzakladatele ČSR Milana Rastislava Štefánika. Bude jich přes 100. "Myslím si, že to dosáhne tak 130, ale budeme to vědět až na konci dubna, kdy tradičně máme uzávěrku našich tištěných atlasů. Sběratelé k tomu mají speciální deník, takže můžou během letošního a ještě i příštího roku, protože je jich hodně, tu edici nasbírat," řekl Holub.

Edice podle něj bude mít velkou sběratelskou hodnotu, protože jde o uzavřený celek. Může tak být zajímavým sběratelským artiklem i pro ty, kteří jinak turistické známky nesbírají. Každá známka navíc obsahuje kupon a kdo těchto kuponů nasbírá deset, získá zdarma speciální prémiovou známku.

Ročně se podle Holuba prodá zhruba 1,5 milionu turistických známek. Firma s ročním obratem okolo 25 milionů korun, která má v sezoně až 40 zaměstnanců, ale vyrábí i další turistické suvenýry. "Museli jsme sortiment trošku rozšířit, abychom vyšli vstříc našim partnerům. Turistické nálepky kopírují řadu turistických známek. Mají stejné číslo, mají audio bedekr a je to prostorově méně náročné než sbírání známek, lepí se to do deníků. Vedle toho děláme štítky na hole, mince ražené, 3D pohlednice, 3D magnetky. Ale náš stěžejní produkt jsou samozřejmě turistické známky," řekl Holub.

Seznam výročních turistických známek i další informace najdou zájemci na internetových stránkách www.turisticke-znamky.cz.