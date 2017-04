Zlín - Výstražná stávka dnes na dvě hodiny zastaví výrobu ve zlínském závodu společnosti Mitas. Odboráři ji naplánovali od 12:45 do 14:45, ukrojí po jedné hodině z ranní i odpolední směny. Stávkovat budou kvůli požadavku na vyšší mzdy. Mitas vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky.

Stávkovat by měly všechny provozy kromě hasičů a elektrikářů. Podle předsedy odborové organizace Vladislava Jandáska se do stávky odhadem zapojí asi 500 lidí. Odboráři připravují i hodinový mítink, který se uskuteční před bránou závodu v Malotově ulici u budovy číslo 85 v bývalém areálu Svitu. Zúčastnit se by se ho měli i zástupci dalších odborových svazů.

Odbory požadují pro letošní rok zvýšení o 30 korun na hodinu nebo zvýšení na úroveň průměrné mzdy pro Zlínský kraj pro dané průmyslové odvětví, která je podle Jandáska nyní asi 26.500 korun.