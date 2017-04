Praha - Vyhlášená celostátní stávka řidičů linkových autobusů dnes výrazněji zasáhla jen Jihomoravský a Olomoucký kraj, částečně Pardubický a okrajově Zlínský. V Libereckém kraji se připojili řidiči městské hromadné dopravy v České Lípě. Dopravní odbory hodnotí průběh stávky pozitivně, na jihu Moravy by se podle nich mohl protest zopakovat. Olomoucký kraj bude po dopravci Arriva Morava, jehož řidiči stávkovali, požadovat třímilionovou pokutu. Jihomoravský kraj podal ke krajskému státnímu zastupitelství podnět na prověření zákonnosti stávky, zřejmě též padne pokuta. Smluvní pokutu po dopravci požaduje i českolipská starostka Romana Žatecká (ČSSD).

Podle předsedy Odborového svazu dopravy Luboše Pomajbíka už jen hrozba zastavení dopravy pomohla narychlo vyřešit situaci v několika krajích, kde se to dlouho nedařilo. Výjimkou je Jihomoravský kraj, který neřešil nízké platy řidičů, ale hledal způsoby, jak šoférům zabránit v uplatnění jejich ústavního práva na stávku. Kvůli takovému přístupu by se tam mohl protest zopakovat, řekl Pomajbík ČTK. Jihomoravský kraj toto jeho tvrzení označil za reakci na to, že podal podnět ke krajskému státnímu zastupitelství, aby prověřilo zákonnost stávky. Kraj chce také zkoumat, zda lze udělit sankce i v případě, že byla stávka zákonná. ČTK to řekla hejtmanova náměstkyně Taťána Malá (ANO). Pokuta na jednu smlouvu je okolo milionu na den.

V Jihomoravském kraji dnes kvůli stávce nejezdí 67 linek z 225. Jsou to meziměstské linky a MHD v okresních městech mimo Brno, v krajském městě jezdí autobusy bez omezení. Nejvíc bylo postiženo Břeclavsko, Blanensko, Kyjovsko, Vyškovsko a okolí Veselí nad Moravou. Na linky nevyjely autobusy pěti dopravců, jsou to Bors Břeclav, VYDOS BUS, Tourbus, ČAD Blansko a ČSAD Kyjov Bus. Podle hejtmana Bohumila Šimka (ANO) kraj udělal maximum a dopravcům dal na navýšení platů 100 milionů korun. Šéf jihomoravských dopravních odborářů Libor Weinstein vidí problém v tom, že dopravci nevyplácejí částku nad minimální zaručenou mzdu domluvenou v kolektivní smlouvě.

Video: Stávka řidičů autobusů lidem ztížila dopravu do práce a škol 06.04.2017, 09:50, zdroj: ČTK/Olomouc

V Olomouckém kraji se připojilo ke stávce 120 řidičů na Šumpersku, Jesenicku, v Mohelnici a v Zábřehu. Provoz MHD v Šumperku i dálkové spoje dopravce částečně zajistil. Olomoucký kraj bude ale po dopravci Arriva Morava požadovat na základě uzavřené smlouvy třímilionovou pokutu za to, že v horských okresech kvůli stávce nevyjela většina regionálních autobusových spojů. Dopravce už oznámil, že se bude snažit přenést případnou pokutu na odborový svaz, který protest organizuje. Podle místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Víta Samka ale za stávkové škody odpovídá zaměstnavatel.

Pardubický kraj stávka zasáhla na Svitavsku a Orlickoústecku na pěti linkách společnosti Arriva Morava, které sem zajíždějí několik kilometrů přes hranici z Olomouckého kraje. Dvacítka lidí z Vranové Lhoty na Svitavsku tak z firem a škol dostala volno. Další museli do Olomouckého kraje jet auty. Řidiči ostatních dopravců, kteří pro Pardubický kraj zajišťují spoje, nestávkují. Podobný dopad stávky z jižní Moravy se očekával na Vysočině, stávka se ale spojů nakonec nedotkla. Ve Zlínském kraji se naproti tomu jihomoravská stávka projevila v devíti obcích u hranice regionu.

V Libereckém kraji se ke stávce za vyšší mzdy připojilo 41 řidičů městské hromadné dopravy v České Lípě, kterou zajišťuje společnost BusLine. Dopravci se ale podařilo ještě ráno zajistit subdodavatele aspoň pro dvě páteřní linky napříč městem. Po 13:00 vyjely autobusy i na další tři, které zajišťují dopravu do průmyslové zóny. Vypomohli řidiči BusLine z jiných středisek. Za nezajištění objednané služby bude muset ale dopravce zaplatit smluvní pokutu, řekla dnes ČTK českolipská starostka.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce, aby vznikla pracovní skupina vlády a krajů, která bude řešit, jak může jeho kabinet nejlépe pomoci jednotlivým regionům s přesunem peněz na navýšení platů řidičů autobusů. Řekl to dnes novinářům. Podle něj ne každému kraji bude vyhovovat stejný způsob pomoci. Od regionů chce slyšet jasný návrh. V pátek se Sobotka sejde s předsedkyní Asociace krajů a karlovarskou hejtmankou Janou Vildumetzovou (ČSSD).