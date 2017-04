Stavbaři začali 14. dubna před plzeňským hlavním vlakovým nádražím demontovat ocelovou konstrukci 109 let starého severního mostu přes Mikulášskou ulici. Odstranění prvního ze dvou mostů potrvá nejdéle do 22. dubna. Dopoledne uvolnili první ze šesti dílů ocelové konstrukce a po 12:00 ho snesl jeden z největších kolových jeřábů s nosností 500 tun. Demolice mostů a vybudování dvou nových je hlavní částí třetí etapy modernizace stanice Plzeň, která si vyžádá 950 milionů Kč. ČTK to řekl stavbyvedoucí Libor Hájek z Metrostavu.

Plzeň - Stavbaři začali před plzeňským hlavním vlakovým nádražím demontovat ocelovou konstrukci 109 let starého severního mostu přes Mikulášskou ulici. Odstranění prvního ze dvou mostů potrvá nejdéle do 22. dubna. Dopoledne uvolnili první ze šesti dílů ocelové konstrukce a po 12:00 ho snesl jeden z největších kolových jeřábů s nosností 500 tun. Demolice mostů a vybudování dvou nových je hlavní částí třetí etapy modernizace stanice Plzeň, která si vyžádá 950 milionů Kč. ČTK to řekl stavbyvedoucí Libor Hájek z Metrostavu.

Všechno zatím jde podle plánu, stavba nemá žádné zpoždění. Tramvaje nyní místem neprojedou do 24. dubna.

Odstranění mostu včetně osazení troleje má trvat deset dnů, ale když půjdou práce tak, jak mají, tak to bude dříve. První, trojúhelníkový a nejtěžší kus mostu, jimž stavbaři demolici zahájili, váží až 90 tun. Most rozdělili dělníci autogenem a poté ho rozstříhali hydraulickými nůžkami připevněnými na bagru.

Podle Hájka je horní ocelová konstrukce mostu stále kvalitní. "Po otryskání asfaltové izolace jsme viděli, že by ještě 20 až 30 let i více vydržela," uvedl. Spodní části mostů ale byly podle investorů, tedy Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) i města, v havarijním stavu. Snesený díl skončil vedle tramvajových kolejí směrem k nádraží. "Od zítřka (soboty) se bude rozpalovat autogenem a odvážet do šrotu," řekl.

Po odstranění všech šesti částí se budou z obou stran mostu odtěžovat přechodové oblasti, ubourávat kamenné opěry a začne se zakládat nový most. "Přijede velkoprůměrová vrtačka na piloty, provede se hlubinné založení opěry a pak budeme pokračovat dál mostem," uvedl Hájek. Nová konstrukce bude větší. Stavba z železobetonu má trvat do prosince. "A budeme ještě rádi, abychom to stihli," uvedl. Práce je tam podle Hájka hodně.

Na jaře 2018 má začít demontáž a stavba druhého jižního mostu, který je menší. "Tam je jiná technologie. Nosníky budou ocelové, vyplněné betonem. Bude to částečně spřažená konstrukce," uvedl. Metrostav ještě příští rok vybuduje dva podchody na nádraží, první pro lidi a druhý pro zavazadla a zboží. Na stavbě je nyní zhruba 30 lidí. Špička bude v červnu a červenci, kdy jich tu bude trojnásobek, uvedl.

"Všechna dopravní omezení probíhají podle plánu, tramvajové výluky fungují bez problémů," řekl dopravní expert radnice Ondřej Vohradský. Takto velká demontáž v Plzni za posledních 30 let nebyla. "Podobná akce se dělala v Praze U Bulhara, v Ústí nad Labem" řekl. Loni se v Plzni na Rokycanské třídě odstraňoval příhradový most, ocelové mosty na Mikulášské jsou plnostěnné s ocelovou mostovkou.

"Trakce je snesená a zakotvená před křižovatkou a začne budování pomocné koleje, na níž by se mělo začít jezdit v červnu. Do té doby se bude jezdit po stávající jedné koleji jako doposud," řekl Pavel Pirner z městských dopravních podniků. Na současné kolejiště a do prostoru mostu se od příštího pátku do neděle nainstalují provizorní stožáry a od pondělí 24. května mohou tramvaje místem znovu projet.