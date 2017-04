Praha - Dozorčí rada pražského dopravního podniku (DPP) dnes rozhodla, že stavba trasy metra D začne nejdříve v úseku Pankrác - Olbrachtova. Následně bude vybudován zbylý úsek do Písnice. ČTK to řekli zástupci města i DPP. Důvodem je, že v tomto úseku je nejsnazší získat potřebné pozemky. Metro D má ulevit přetížené trase C a má spojit centrum se sídlišti na jihu města. Celá stavba včetně úseku z Pankráce na náměstí Míru má vyjít asi na 50 miliard korun.

