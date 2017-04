Praha - Stavba trasy pražského metra D by měla začít na pozemku před nákupním centrem na Pankráci. Tady budou do podzemí dopraveny razicí stroje. Zrušeno tak nebude sportoviště TJ Pankrác, jak se původně plánovalo. Novinářům to dnes řekl generální ředitel DPP Martin Gillar. Stavba metra D by měla začít částí trasy mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Stavbě bude předcházet doplňující geologický průzkum, který začne v létě 2018. První část trasy má spojit Pankrác s Písnicí a odlehčit metru C, následně bude prodloužena z Pankráce na náměstí Míru.

"Pro přístup pod stanici Pankrác nebudeme využívat pozemky TJ Pankrác, ale přišli jsme s novým způsobem, jak se razící štít může dostat do stanice," řekl Gillar.

Před nákupním centrem Arkády Pankrác je pozemek částečně blokovaný stavební uzávěrou a částečně v soukromém vlastnictví. "Tento prostor využijeme, abychom zepředu stanice i zezadu stanice zkonstruovali zařízení, které dovede razící štít pod stanici, aby se mohl nastavit a nakonfigurovat směrem nové trasy a do stanice Olbrachtova," řekl Gillar.

Poté, co DPP dokončí práce, uvede pozemek do původního stavu. "Pokud není dohoda jiná, děláme to tak vždy," řekl Gillar. Od jednání s TJ Pankrác podle Gillara podnik již ustoupil. Klub prý požadoval například vytvoření nového sportoviště, kam by se mohl na 10 let přestěhovat, a následně finance na opravu místa, na které se vrátí.

O stavbě úseku metra D z Pankráce na Olbrachtovu rozhodla minulý týden dozorčí rada DPP. Důvodem je, že v tomto úseku je nejsnazší získat potřebné pozemky. Město má totiž potíže s výkupy zejména v Krči. Až letos se podařilo s vlastníky vyjednat znění dohody, kdy oni umožní Praze stavět metro, ta jim zase povolí uskutečnit developerské projekty. "Jednáme s majiteli a jsme na dobré cestě. Detaily jednání nesdělím, protože v průběhu jednání se nesdělují," řekla primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

V případě, že se DPP a Praha s vlastníky domluví, na úsek Pankrác-Olbrachtova má navázat další část vedoucí až ke stanici Nové Dvory. Tento úsek by mohl být hotov v roce 2023. Pokud by se podmínky s vlastníky v Krči nepodařilo vyjednat, podle Gillara by DPP otočil směr výstavby a zahájil stavbu trasy z Pankráce na náměstí Míru. "Významný blok v Krči ale nyní nepředpokládáme," řekl.