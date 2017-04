New York - Sedmnáct amerických států podalo žalobu proti regulacím, jimiž chce Bílý dům omezit ochranu životního prostředí ve prospěch těžby surovin a vytváření nových pracovních míst. Oznámila to dnes agentura Reuters. Podle Erika Schneidermana, generálního prokurátora státu New York, který žalobu vede, je Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ze zákona povinna omezovat škodlivé emise uhelných elektráren.

Prezident Donald Trump koncem března vydal exekutivní nařízení, které ruší či omezuje regulaci zavedenou jeho předchůdcem v úřadu Barackem Obamou k ochraně životního prostředí. Terčem je hlavně Obamův Plán čisté energie, který zavazoval tepelné elektrárny k omezení škodlivých emisí do roku 2030 o třetinu stavu z roku 2005. Zlikvidovat tento plán má teď podle dekretu právě EPA.

Podle žaloby amerických států je vláda povinna regulovat emise skleníkových plynů, které podle mnoha vědců způsobují klimatické změny. Trump tvrdí, že tyto regulace nemají velký efekt, podvazují rozvoj amerického průmyslu a připravují Američany o práci.

Žalobu podalo 17 amerických států od Kalifornie na západě po Vermont na východě a přidaly se k ní i některé okresy a města.