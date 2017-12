Praha - Housle, nástěnné hodiny, sbírku poštovních známek a řadu dalších neobvyklých věcí prodal letos Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Mezi věcmi, které připadly státu z pozůstalostí bez dědiců nebo propadly z trestné činnosti, byly tradičně i nemovitosti a zvířata. Po úspěchu z loňska zveřejňoval úřad před Vánoci opět veršované tipy na dárky na facebooku. Nově uspořádal v šesti městech předvánoční aukce a začal využívat instagram, řekl ČTK jeho mluvčí Radek Ležatka.

Na sociálních sítích publikoval úřad nabídky na prodej majetku po celý rok. "Prezentace majetku na facebooku vyšším prodejům výrazně přispívá a letos se úspěšnost zvýšila i s vyšším počtem našich fanoušků," uvedl Ležatka.

Díky facebooku úřad prodal například filatelistickou sbírku, o kterou podle reakce znalce z oboru nečekal žádný zájem. Její minimální cena byla 10.000 korun, nový vlastník za ni zaplatil 15.250 korun. Velký zájem byl na sociálních sítích také o automobil Škoda 110 L, jehož cena vzrostla z 6000 na 54.000 korun, řekl Ležatka. Chtělo ho koupit 36 lidí.

Facebook úřadu pomohl i při umísťování zvířat, pro které se na něm většinou rychleji najdou noví majitelé. Letos se úřad kromě psů a koček staral mimo jiné o kachny nebo morčata. "Největší případ, kterým se aktuálně zabýváme, je převzetí 87 koní na Benešovsku zabavených kvůli týrání. Takový počet jsme zaznamenali poprvé v historii," podotkl mluvčí.

Mezi kuriozitami, které úřad letos prodával, byl tradičně největší zájem o ruční nářadí, elektrotechniku a drobnější věci. Pracovníci úřadu zaznamenali neočekávané množství uchazečů například o nástěnné hodiny se závažím. "Přihlásilo se 12 zájemců, a cena se tak ze 3000 korun vyšplhala na celkových 16.000 korun," doplnil Ležatka.

Prodal se také třeba automobil Porsche 911 Carrera 997, a to jako soubor náhradních dílů. Doklady k němu byly falešné, takže se vůz nemohl evidovat. Úřad ho chtěl prodat alespoň za 368.000 korun, nakonec na něm vydělal 490.000 korun.

Co se týče nemovitostí, byl podle Ležatky velký zájem o byty v Praze a velkých městech. Nejdražší položkou, kterou ÚZSVM letos nabízel, byla budova v ulici U Půjčovny v pražském Novém Městě za minimální kupní cenu 299 milionů korun. Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci. Budovu nakonec získala společnost I.J.O. Prague Investments za 355,1 milionu korun. Dalších 126 nemovitostí prodal úřad do konce října alespoň za jeden milion korun, z toho bylo 44 domů, 15 bytů a 67 pozemků.

Přírůstky zvířat ve správě ÚZVM od 1. ledna do 11. prosince 2017:

Počet Koně 90 Psi 58 Kozy 10 Kachny 3 Králíci 2 Morčata 2 Kočky 1 CELKEM 166

Zdroj: ÚZSVM