Praha - Smrtelných pracovních úrazů loni znovu ubylo, stalo se jich tak zatím vůbec nejméně. O život v práci minulý rok přišlo 104 lidí. Počet v posledních desetiletích klesá. Pod 200 případů se dostal v roce 2003. V roce 1969 v práci zemřelo 623 osob. Vyplývá to ze statistik inspekce práce a portálu o bezpečnosti práce. Odboráři dnes uspořádali vzpomínkovou akci na památku obětí. Žádají, aby znovu měli možnost při ohrožení života či zdraví zastavit výrobu.

"Stalo se 104 skutečných tragédií. Jediný přijatelný výsledek pro nás je, když se počet bude rovnat nule," řekl dnes novinářům šéf Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Zatímco se podle něj o úmrtí vojáka na zahraniční misi, policisty ve službě či hasiče při záchraně životů média a lidé zajímají, bezpečnosti práce a obětem v zaměstnání se pozornost příliš nevěnuje.

Smrtelných úrazů v práci v minulých letech postupně ubývalo. V roce 1997 se jich stalo 296 a v roce 2002 o 90 méně. V roce 2003 se počet dostal poprvé pod dvě stovky, dosahoval 199 a v dalších čtyřech letech klesal. V roce 2007 a 2008 v období nejvyšší konjunktury se znovu zvedl, a to na 188 a 174 případů. O rok později po nástupu krize bylo obětí 105. Předloni inspektoři evidovali 122 smrtelně zraněných a báňský úřad pak dalších devět. Smrtelné pracovní úrazy se stávají nejčastěji v dopravě, ve stavebnictví a při manipulaci s břemeny.

Na dnešek připadá světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Má připomínat lidi, kteří zemřeli či utrpěli zranění při práci. Den vyhlásila Mezinárodní organizace práce. Odbory před vstupem do svého pražského sídla postavily dnes 104 dřevěných křížů s iniciálami obětí. Svíčku u nich zapálila kromě předáků či Hahna i ministryně práce Michaela Marksová. "I když počet poklesl, pořád je to 104 lidí, kteří se nevrátili z práce domů. To číslo je pořád strašně velké," řekla Marksová.

Ministerstvo nyní podle ní řeší případ, kdy inspektor práce nechal kvůli smrtelnému úrazu zastavit provoz v podniku. Firma vymáhá náhradu škody, soud rozhodl v její prospěch. "Musím rozhodnutí soudu respektovat, plně ale stojím za tím, kdo provoz zastavil. Ochrana lidí je prioritou," uvedla ministryně.

Odboráři její postoj podpořili. Požadují, aby se do zákona vrátila možnost, kdy mohly odbory v případě ohrožení života či zdraví zastavit výrobu. Toto ustanovení se před pár lety z legislativy vyškrtlo.

Počet smrtelných úrazů v jednotlivých letech

Rok Smrtelné 1969 623 1994 291 1995 281 1996 278 1997 296 1998 240 1999 200 2000 223 2001 231 2002 206 2003 199 2004 187 2005 164 2006 152 2007 188 2008 174 2009 105 2010 121 2011 125 2012 113 2013 113 2014 117 2015 131 2016 104

Zdroj: Státní úřad práce, statistika www.bozpinfo.cz