Praha - Pozemky, které by mohla zalít voda z vodního díla Skalička na Bečvě, vykoupí stát. Dnes o tom rozhodla vláda, která posuzovala i variantu, že by pozemky zůstaly ve vlastnictví soukromých vlastníků. Celkem jde o zhruba 392 hektarů, za které stát zaplatí kolem 590 milionů korun.

"Dnes vláda rozhodla o tom, že stát může pokračovat v dalším výkupu všech pozemků, které pod tímto vodním dílem budou," řekl po jednání vlády ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Potřeba peněz na majetkoprávní vypořádání celé plochy vodního díla Skalička se výkupem pozemků navýší o 590 milionů korun na 1,24 miliardy, uvádí materiál ministerstva zemědělství.

Stát ještě nerozhodl, jestli Skalička na Bečvě bude vodní nádrž se stálou zásobou vody, suchý poldr nebo poldr s částečným nadržením. "Z dlouhodobého pohledu je vhodné vykoupit všechny nemovité věci, tedy stavby a pozemky, které budou dotčeny při dosažení maximální hladiny v nádrži," píše ministerstvo zemědělství. Vlastníci pozemků tuto variantu podle ministerstva upřednostňují. Podle Jurečky by o tom, co vlastně Skalička bude, mohl stát rozhodnout do dvou až tří let.

Povodí řeky Bečvy je z hlediska povodňových rizik jedním z nejexponovanějších míst v Česku. Dříve protipovodňové plány počítaly s poldrem, nyní ministerstvo zemědělství preferuje nádrž. Ekologové ale upozorňují, že stavba přehrady může mít negativní dopad na život v řece i na její tok. Poldr by stál přibližně 2,69 miliardy korun, nádrž zhruba 3,25 miliardy korun.

Přehrada by měla ochránit před povodněmi přibližně 110.000 lidí. V roce 1997 tu napáchaly povodně škodu za sedm miliard korun. V době sucha by měla vylepšovat minimální průtok Bečvy.

Vláda v srpnu schválila, aby v rámci boje se suchem ministerstvo zemědělství začalo s projektovou přípravou na nádržích ve středních Čechách v Senomatech a v Šanově. Ty by mohly začít fungovat v roce 2022. Přípravné práce začaly i na dalších větších dvou nádržích, a to na pěčínské nádrži na Královéhradecku a na nádrži ve Vlachovicích na Zlínsku. Celková výše investic může být až 16,5 miliardy korun.

Stavba i větších nádrží by měla trvat do čtyř let, předkládající ministerstvo zemědělství ale počítá s geologickými studiemi, zpracováním projektových dokumentací a s řadou schvalovacích řízení. Do nich budou moci vstupovat obce i veřejnost, ale také orgány ochrany přírody. V současnosti stát pracuje na přípravě nádrže v lokalitě Nových Heřminov.