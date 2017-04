Praha - Stát zřejmě bude moci zavést plošně občanské průkazy s elektronickým kontaktním čipem. Vydávat se budou zdarma, ne za 500 korun jako nyní. V novele o občanských průkazech to dnes schválila Sněmovna. Lidé navíc budou moci žádat o vydání průkazu a cestovního pasu ve zkrácené lhůtě. Doklad by za vyšší poplatek měli získat do jednoho pracovního dne, nebo do pěti dnů od podání žádosti. Předlohu nyní dostanou k posouzení senátoři.

ODS neprosadila opětovné vrácení normy do druhého čtení kvůli dalším úpravám v souvislosti s návrhem zákona o elektronické identitě, který začne Sněmovna projednávat v úvodním kole příští týden. Předseda poslanců občanských demokratů Zbyněk Stanjura upozorňoval na to, že bez dalších úprav bude nutné normu, která byla nyní schválena, novelizovat. Nynější předloha bude podle něho jinak znamenat jen to, že nyní jsou občanské průkazy "s čipem na nic za 500 korun, následně budou na nic zadarmo".

"Bude potřebná technická úprava," připustil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Zákony ale podle něho nejsou provázány tak těsně, jak tvrdí ODS. Už dříve ministr řekl, že výroba nových dokladů s čipem se musí spustit dřív.

O doklady vydané do 24 hodin by lidé mohli žádat podle podpořených úprav výboru pro veřejnou správu na ministerstvu vnitra nebo na obecních úřadech s rozšířenou působností. Pro hotový dokument by museli na ministerstvo. V případě dokladů vydávaných do pěti dnů by je lidé mohli převzít i na obecním úřadu, na kterém o dokument požádali.

Za občanský průkaz vydaný do 24 hodin by lidé museli uhradit 1000 korun, u dětí do 15 let polovinu. Pokud by žadatel dostal průkaz do pěti dnů, zaplatil by za něj 500 korun, platba za děti by činila 300 korun. Mnohem vyšší sazby by úřady vybíraly za pasy. Za cestovní dokument vydaný do 24 hodin by inkasovaly 6000 korun, za děti do 15 let by rodiče platili za pas 2000 korun. Za cestovní doklad vydaný do pěti dnů by poplatky činily 3000 korun a 1000 korun pro děti.

Nyní vydávají úřady občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem, nebo bez čipu a rovněž cestovní pasy do 30 dnů. Za pas se platí 600 korun, dětský je za 100 korun. U občanských průkazů bez strojově čitelných údajů je patnáctidenní lhůta, mají časově omezenou platnost. Takzvaný expresní pas je k vyzvednutí do šesti pracovních dnů za 4000 korun, respektive 2000 korun v případě dětí.

Průkazy s elektronickým čipem by měly lidem umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez návštěvy úřadu. Měly by být podle ministerstva vnitra povinným dokladem a kromě prokazování totožnosti osobně by měly být prostředkem k elektronické identifikaci. Někteří poslanci ale při projednávání normy poukazovali na zastaralost technologie.

Každý čip občanského průkazu bude mít podle záměru takzvaný autentizační certifikát, který bude sloužit ke vzdálené identifikaci občana vůči portálům veřejné správy. Lidé by mohli dokumenty podávat přímo z domova a nemuseli by na úřad. Dalším z cílů nových občanských průkazů je poskytnout držitelům elektronický podpis.