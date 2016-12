Praha - Už pojedenácté mají běžci na lyžích před sebou Tour de Ski. Etapový závod začne v sobotu a na startu se objeví osm českých reprezentantů, pět mužů a tři ženy, ale nejspíše jen dva z nich dorazí 8. ledna do cíle na sjezdovce Alpe Cermis. Favority jsou i přes absenci několika hvězd norští závodníci.

Všech sedm závodů v devíti dnech ve čtyřech lyžařských areálech a třech zemích nejspíše objedou jen Martin Jakš a Petra Nováková. Sprinteři Dušan Kožíšek, Jan Bartoň a Karolína Grohová pojedou první dva závody a mladíci Michal Novák, Petr Knop a Kateřina Beroušková pravděpodobně jen tři až čtyři etapy.

Češi řešili zdravotní komplikace. "U většiny kluků proběhly lehčí virózy nebo nachlazení. Takže se před Vánoci a během svátků dávali do kupy a trénovali individuálně," řekl na webu svazu trenér mužské reprezentace Lukáš Krejčí. Kvůli nemoci nejede ani Kateřina Smutná, která plánovala odjet minimálně půlku tour. "Marodka nás zasáhla poměrně hodně. Bylo to vánoční dobrodružství," řekl kouč žen Radim Duda, který sám bere antibiotika a do dějišť Tour de Ski nemohl odcestovat.

Zdravá je snad už Nováková, která kvůli nachlazení vynechala závody v Davosu. "Natrénováno má hodně, ale kvůli zdravotním problémům se zatím trochu hledá. V La Clusaz ale Péťa jela výborně štafetu, tak doufejme, že se tam chytla. Věřím, že její forma přijde a že prodá to, co natrénovala," doufal trenér Duda.

Titul mezi muži obhajuje Nor Martin Johnsrud Sundby, mezi ženami ale bude vítězka posledního ročníku chybět, jelikož Therese Johaugová má minimálně do poloviny února zastavenou činnost kvůli podezření z dopingu. Nepoběží ani hvězdný Petter Northug, který je z formy, a Tour de Ski vynechá i Marit Björgenová.

Kvůli podezření z porušení pravidel o dopingu nemůže startovat šestice Rusů Alexandr Legkov, Maxim Vylegžanin, Jevgenij Bělov, Alexej Petuchov, Julia Ivanovová a Jevgenija Šapovalovová. Všichni mají od Mezinárodní lyžařské federace pozastavenou činnost. Proti suspendaci se odvolali, ale antidopingová komise FIS dnes jejich žádost o umožnění startů zamítla.

Tour de Ski začne ve švýcarském Val Müstair, pokračovat bude v německém Oberstdorfu, italském Toblachu a ve Val di Fiemme. Celkově bude rozděleno 560 tisíc švýcarských franků, což je o 80 tisíc méně než loni. Vítězové získají 90 tisíc franků (v přepočtu okolo 2,26 milionu korun).

Jediným českým vítězem je Lukáš Bauer, který vyhrál v letech 2008 a 2010. Bauer tentokrát Tour vynechá, soustředí se na mistrovství světa v Lahti a dálkové běhy.