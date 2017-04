Praha - Lidovci a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dnes podepsali koaliční smlouvu o spolupráci pro letošní volby do Poslanecké sněmovny. Nové uskupení má být silnou středovou alternativou pro statisíce voličů, řekl na tiskové konferenci k podpisu smlouvy předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Jeho představitelé chtějí být novou generací politiků. Šéf hnutí STAN Petr Gazdík označil Bělobrádka za kandidáta na premiéra České republiky.

"Vidíme, že je potřeba vyměnit generaci lidí, které znáte už dlouhou dobu, ať už z politiky, nebo z podnikatelského prostředí," uvedl Bělobrádek. Střídání by se podle něj mělo týkat například šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska a zmínil i politiky, kteří jsou v současné době partnery lidovců ve vládě, premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. "Lišíme se tím, že nejsme ti, kdo přišli rovnou ze školních lavic do politických lavic a vydrželi v nich posledních 20 let," dodal Gazdík.

Jednání o koaličním svazku trvala přibližně čtvrt roku. V jeho průběhu se objevila řada sporných bodů, například ohledně sestavování kandidátek. Otázka rozdělení krajů a jednotlivých lídrů je ve smlouvě zahrnuta. Kandidátky budou podle Gazdíka hotové před květnovým celostátním sjezdem KDU-ČSL, který by měl koaliční smlouvu definitivně schválit.

Bělobrádek dnes řekl, že nepochybuje o tom, že nejvyšší stranický orgán lidovců smlouvu přijme. V řadách KDU-ČSL jsou však i odpůrci dohody. Kritika zaznívala hlavně z moravských regionů, kde jsou lidovci tradičně silní a spojení s dalšími subjekty nepotřebují.

Kromě lidovců a STAN smlouvu podpořilo také deset dalších hnutí nebo regionálních stran. Zástupci pěti z nich se připojili k podpisu dnes. Gazdík očekává, že do podzimních voleb se podaří zíkat i další partnery.

Předseda KDU-ČSL, který je zároveň vicepremiérem v Sobotkově vládě, zdůraznil, že cílem uskupení je stát se silným středovým subjektem. "Aby Česká republika nezůstala na pospas menšinové vládě za podpory radikálních stran, jako jsou komunisté, a zároveň, aby tu nebyla jedna silná strana, která bude mít moc ve svých rukou," podotkl.

Podle Bělobrádka je koalice odpovědí pro statisíce voličů, kteří hledají rozumnou volbu. Slibuje jim prozápadní směřování země, aktivní členství v NATO a Evropské unii, svobodnou diskusi a parlamentní demokracii. "Odmítáme centralizaci moci. Lidé mají rozhodovat ve svých obcích, ve svých rodinách. Jsme zástupci stran, které prosazují silné obce, silné regiony a domnívají se, že pro nás pro všechny je to správná cesta," dodal.

Společná kandidatura ve volbách do Sněmovny znamená, že pro zisk poslaneckých křesel musí STAN a lidovci dostat hlasy nejméně deseti procent voličů. V březnových průzkumech se součet potenciální podpory voličů pohyboval kolem této hranice. Deník Mladá fronta DNES však v dnešním vydání píše, že nová kolice by mohla získat až 22 procent voličů. Bělobrádek se dnes netajil vysokými ambicemi. "Jdeme do boje s tím, že chceme skutečně bojovat o nejvyšší příčky," uvedl.

Kromě spolupráce ve volbách do Sněmovny chtějí obě uskupení zasáhnout i do voleb prezidentských. V koaliční smlouvě se zavázala najít prezidentského kandidáta. "Budeme se snažit najít kandidáta, který bude důstojným soupeřem Miloši Zemanovi," podotkl Gazdík.