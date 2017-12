Praha - Někdo v klidu v domácím prostředí, někdo hekticky, ale i aktivně prožijí čeští vrcholoví sportovci nadcházející vánoční svátky. Zatímco například pětinásobný mistr světa na skifu Ondřej Synek se těší na klidnější chvilky, které stráví s rodinou na chalupě, tenistku Karolínu Plíškovou čeká přímo na Štědrý den exhibiční zápas v Thajsku. Již tradičně se budou hrát i zápasy Kontinentální hokejové ligy a v USA se na juniorské mistrovství světa chystají čeští hokejisté.

Hektické přípravy Vánoc prožívá mistryně světa Barbora Špotáková. Šestatřicetiletá oštěpařka se teprve ve čtvrtek brzy ráno vrátila ze soustředění na Kanárských ostrovech a večer pak strávila na slavnostním vyhlášení Sportovce roku, kde obsadila druhou příčku.

Nejvíc ji tak potěšila zpráva, že její pomocnice na úklid má dnes volno a je připravená ulehčit jí vánoční přípravy. "To byla nejhezčí zpráva dne. Sama od sebe napsala. To by bylo pro mě hrozně náročné, protože mám ještě nějaké povinnosti. Musím ještě dárky nakoupit, nějaké suroviny na salát dokoupit, který pak musím dotvořit," vyprávěla novinářům. Cukroví má od matky svého partnera Lukáše. "Opět se jí velmi povedlo. Nemám ani ambici s ní v tom cukroví soutěžit. Ani ho nemá snad cenu dělat sama. A dělá ho hodně, takže bude dost pro všechny," dodala Špotáková.

Klidné Vánoce prožije tenistka Petra Kvitová. "Každopádně šťastnější," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu, kterou loni přepadl doma neznámý pachatel a vážně jí pořezal levou ruku, takže o svátcích byla po operaci a nevěděla, jestli ještě bude hrát tenis. Přání do roku 2018 proto měla jednoduché: "Hlavně zdraví. Zažila jsem si své a vím, jaké to je. A štěstí a lásku. Pak všechno půjde ruku v ruce."

Karolína Plíšková dokonce stráví Štědrý den v akci. Na exhibici v Thajsku bude hrát i 23. prosince. "Vánoce jsou letos takové zběsilé, ale neprožívám to. Pro děti to je asi významnější, ale už jsem dospělá," řekla čtvrtá hráčka světa. Stromeček si nazdobila již začátkem prosince. "Nevadí, že tady nebudu čtyřiadvacátého," řekla.

Na Štědrý den se bude hrát tradičně KHL, jelikož Rusové slaví Vánoce až na Nový rok. Na programu jsou tři zápasy, ve kterých by měla nastoupit i šestice českých krajánků. Chabarovsk s obránci Michalem Jordánem a Janem Kolářem a útočníkem Tomášem Zohornou přivítá Nižnij Novgorod se zadákem Tomášem Kundrátkem, Čerepovec s forvardem Matějem Stránským se představí rovněž na Dálném východě ve Vladivostoku a Spartak Moskva s forvardem Lukášem Radilem nastoupí v Číně proti Kunlunu.

"Přiletím 25. prosince zpátky. Mám kanadskou manželku, takže my slavíme Vánoce až pětadvacátého ráno. Jeden dárek už sice rozbalujeme čtyřiadvacátého večer, to tam bohužel nebudu, ale takový je hokej," řekl Kundrátek.

Fanouškům podobně jako loni natočili čeští hokejisté originální vánoční přání, tentokrát z betlému. "Bylo to pěkné. Myslím, že to pobavilo a potěšilo hodně lidí. I pro nás to byla sranda, máme skvělou partu, takže si každou takovou věci užijeme," dodal Kundrátek, který se objevil v roli kravičky.

V Buffalu budou Vánoce slavit hokejoví junioři, které 26. prosince čeká premiérový zápas na MS. Jako v minulých letech se sejdou na společné večeři a rozdají si navzájem dárky. "Vždy si ráno vylosujeme jméno spoluhráče, kterému poté něco darujeme," uvedl obránce František Hrdinka, který na turnaji startoval i loni.

Trenéra Filipa Pešána čeká první šampionát, i proto od dalších členů realizačního týmu zjišťoval, jak slaví Vánoce doma oni. "Zvažovali jsme, že bychom si Vánoce udělali již před odletem, ale nakonec jsme se dohodli, že to necháme až po návratu. Alespoň se na mě budou víc těšit," pousmál se Pešán.

Napilno bude mít tradičně i fotbalový brankář Petr Čech. Anglická liga totiž nemá pauzu. Letos však Arsenalu přál program a po dnešním duelu s Liverpoolem nastoupí k dalšímu až 28. prosince. Čech tak bude mít pět dní jen s tréninky a bude mít více času na rodinu.

"Vánoce u nás budou opět tradiční, určitě bude salát, cukroví, možná bude i kapr," řekl Čech, který by Vánoce rád oslavil 200. vychytanou nulou v Premier League. "Byl by to nejlepší dárek pro fanoušky, pro nás a samozřejmě hlavně pro mě samotného. Budu se snažit, aby dvoustá nula padla už dnes proti Liverpoolu," dodal.

Vicemistr světa v hodu oštěpem Jakub Vadlejch se poprvé chystá strávit Vánoce s manželkou Lucií na Šumavě. "Máme chalupu nedaleko Strakonic. Tak se těším, že se tam třeba i snížek objeví," řekl svěřenec Jana Železného. V jídle se přes vánoční svátky nemusí omezovat. "Já moc nejsem na sladký, ale vánočku si dám. Salát s kaprem, na ten se těším moc, protože ten mám opravdu jednou ročně. Zakazování u nás nehrozí. Jíme, co chceme," dodal.

Na chalupě s rodinou bude i skifař Ondřej Synek. "Budeme tam až do Silvestra. Těším se na cukroví a všechno, co k tomu patří," řekl letošní mistr Evropy i světa. Přestože do začátku sezony má daleko, trénovat bude i nadále. "Mám tam trenažér. Navíc budu chodit na běžky, takže budu jednou denně trénovat," uvedl Synek.