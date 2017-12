Praha - Českým Sportovcem roku 2017 je biatlonistka Gabriela Koukalová. Držitelka kompletní sady medailí z letošního mistrovství světa, která navíc získala dva malé glóby za prvenství v disciplínách Světového poháru, ovládla anketu Klubu sportovních novinářů poprvé v kariéře. Na trůnu vystřídala judistu Lukáše Krpálka, který letos skončil až osmnáctý.

Olympijský vítěz z Ria před rokem ukončil desetiletou nadvládu žen v anketě, letos ale patřila sportovkyním všechna umístění na pomyslných stupních vítězů.

"Je to fakt pecka, nečekala jsem, že bych já jako zástupce mysliveckého biatlonového spolku, reprezentačního mimo jiné, mohla někdy dojít pro takovou cenu," řekla Koukalová s korunou pro vítěze v rukách.

Představovala si prý, že by případně křišťálovou trofej rozbila a každému ze sportovců dala kousek pro štěstí, rozhodla se ji ale věnovat mamince. "Která pro mě byla celoživotní vzor. Po sportovní i lidské stránce," vysvětlila první biatlonistka v historii, která anketu ovládla.

Druhá za Koukalovou skončila s odstupem 119 bodů oštěpařka Barbora Špotáková, dvojnásobná vítězka ankety, třetí byla tenistka Karolína Plíšková. Nejúspěšnějším mužem byl na čtvrtém místě veslař Ondřej Synek.

Koukalová, Špotáková i Synek v letošním roce získali zlatou medaili na mistrovství světa, Plíšková se poprvé v kariéře stala světovou jedničkou. O pořadí na třetím a čtvrtém místě rozhodl jediný bod.

Pátá skončila v 59. ročníku ankety další zlatá medailistka z MS snowboardistka Ester Ledecká, kterou následovala rychlobruslařská královna dlouhých tratí a trojnásobná Sportovkyně roku Martina Sáblíková. I v její sbírce úspěchů je zlato ze světového šampionátu.

Sedmé místo patří sportovnímu lezci Adamu Ondrovi, jenž letos zdolal v norském Flatangeru nejtěžší cestu světa s obtížností 9c. Na osmé a deváté pozici se umístili rychlostní kanoisté Josef Dostál a Martin Fuksa, mistři světa z neolympijské pětisetmetrové trati na kajaku respektive kanoi. Elitní desítku uzavřel oštěpař Jakub Vadlejch.

Kolektivem roku se stala reprezentace České republiky v malém fotbalu, úřadující mistři světa. Druzí skončili fotbalisté Slavie, třetí hokejisté Komety Brno, letošní čeští šampioni.

"Už jen to, že jsme se dostali mezi trojici nejlepších, je neskutečná věc. Pro nás není prioritní, že bychom měli vyhrávat nějaké ceny. My jsme v první řadě chtěli udělat hezký výsledek a užít si turnaj jako parta lidí. Podařilo se to, teď se to nějak nabaluje a je to skoro neuvěřitelný příběh," řekl kapitán týmu malé kopané Michal Uhlíř.

O cenu pro nejlepšího juniora se podělili atletka Michaela Hrubá a sportovní střelec Filip Nepejchal, cenu Emila Zátopka pro sportovní legendy převzali házenkářští mistři světa z roku 1967.

"Máme z toho velkou radost. Za těch padesát let je to snad podruhé potřetí, kdy na nás někdo vzpomněl a poděkoval za to, co jsme pro československou házenou udělali," řekl brankář Jaroslav Škarvan, jeden z osmi úspěšných házenkářů, kteří si užili aplaus diváků.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pražském hotelu Hilton Prague. Do hlasování se zapojilo 217 novinářů.

Anketa Sportovec roku 2017:

Jednotlivci: 1. Gabriela Koukalová (biatlon) 1282 bodů, 2. Barbora Špotáková (atletika) 1163, 3. Karolína Plíšková (tenis) 990, 4. Ondřej Synek (veslování) 989, 5. Ester Ledecká (snowboarding a alpské lyžování) 930, 6. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 869, 7. Adam Ondra (sportovní lezení) 676, 8. Josef Dostál 649, 9. Martin Fuksa (oba rychlostní kanoistika) 586, 10. Jakub Vadlejch (atletika) 494.

Další pořadí:

11. Ondřej Tunka (vodní slalom) 205, 12. David Pastrňák (lední hokej) 188, 13. Martin Šonka (letecká akrobacie) 182, 14. Eva Samková (snowboarding) 154, 15. Jaroslav Kulhavý (horská kola) 149, 16. Ondřej Moravec (biatlon) 142, 17. Tomáš Bábek (dráhová cyklistika) 141, 18. Lukáš Krpálek (judo) 136, 19. Jaromír Jágr (lední hokej) 134, 20. Petr Čech (fotbal) 105, 21. Vít Přindiš (vodní slalom) 90, 22. Petra Kvitová (tenis) 80, 23. Zuzana Hejnová (atletika) 70, 24. Petr Frydrych (atletika) 63, 25. Lucie Šafářová (tenis) 54, 26. Zdeněk Štybar (silniční cyklistika) 52, 27. Andrea Hlaváčková (tenis) 50, 28. Jakub Holuša (atletika) 48, 29. Tomáš Satoranský 48, 30. Jan Veselý (oba basketbal) 43.

Kolektivy: 1. reprezentace ČR v malém fotbalu 335, 2. SK Slavia Praha (fotbal) 310, 3. HC Kometa Brno (hokej) 298.

Další pořadí:

4. rychlostní kanoistika - K4 500 m (Jakub Špicar, Daniel Havel, Jan Štěrba, Radek Šlouf) 114, 5. vodní slalom - hlídka K1 (Jiří Prskavec, Ondřej Tunka, Vít Přindiš ) 111, 6. fotbalisté FC Viktoria Plzeň 108, 7. basketbalistky USK Praha 79, 8. volejbalisté ČR 49, 9. sportovní střelba - trap (David Kostelecký, Jiří Lipták, Vladimír Štěpán) 31, 10. aletika - štafeta na 4x400 metrů (Patrik Šorm, Jan Tesař, Jan Kubista, Pavel Maslák běh) 25.

Junioři: 1. Michaela Hrubá (atletika) a Filip Nepejchal (sportovní střelba) oba 84 bodů, 3. Antonie Galušková (vodní slalom) 60.

Sportovní legenda - Cena Emila Zátopka: Házenkáři z MS roku 1967.