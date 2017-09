Berlín - Německá sociální demokracie (SPD) v aktuálním průzkumu veřejného mínění pro televizi ARD klesla na 20 procent, což by byl její nejhorší výsledek v dějinách spolkové republiky. Konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové i deset dní před parlamentními volbami jasně vede s podporou 37 procent občanů. Třetí by nyní byla protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) se 12 procenty.

Sociální demokraté se ještě na jaře pohybovali v průzkumech na úrovni koaličních partnerů z CDU/CSU, od té doby ale s drobnými přestávkami stále klesají. Pokud ve volbách do Spolkového sněmu 24. září skutečně dostanou jen 20 procent hlasů, tak si ještě o tři procentní body pohorší oproti svému dosavadnímu minimu z roku 2009.

SPD a jejího lídra Martina Schulze nyní může uklidňovat snad jen to, že v dalších průzkumech má strana o tři až čtyři procentní body vyšší podporu, jakož i fakt, že si více než 40 procent voličů stále není jisto, komu dá svůj hlas. Sedmapadesát procent dotázaných uvedlo, že se ještě pevně nerozhodli.

Za nejdůležitější témata pro rozhodování lidé uvádějí školskou politiku (velmi důležitá pro 64 procent dotázaných), boj proti terorismu (59 procent), zajištění ve stáří (57 procent) a boj proti kriminalitě (56 procent).

Do Spolkového sněmu by se podle aktuálního průzkumu dostali i svobodní demokraté (FDP) s 9,5 procenta, Levice s devíti procenty a Zelení se 7,5 procenta. Vzniknout by tak v zásadě mohla buď další velká koalice, nebo vláda složená z CDU/CSU, svobodných demokratů a Zelených. Pro první variantu se v průzkumu vyslovilo 45 procent příznivců CDU/CSU, pro druhou o jeden procentní bod více.

AfD by se s 12 procenty s přehledem poprvé dostala do Spolkového sněmu. Spolupráci s ní ale všechny ostatní strany vylučují. Proč, naznačuje i postoj 79 procent Němců, podle nichž se strana nedostatečně distancuje od pravicově extremistických pozic. Na druhou stranu by 21 procentům lidí přišlo dobré, aby AfD v parlamentu byla.