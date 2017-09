Praha - Češi v letošním předvánočním období utratí za hračky více než tři miliardy korun. Je to o několik set milionů více než loni. Vyplývá to z odhadů společnosti Wormelen group, která provozuje mj. prodejny Bambule, Sparkys a HM Studio. Hitem letošního roku jsou interaktivní hračky.

"Očekávaný nárůst je daný nejen příznivou ekonomickou situací, ale i tím, že se do dětského zájmu dostávají sofistikované interaktivní hračky často propojené s elektronickým zařízením a rodiče na tuto skutečnost budou reagovat. Takové hračky jsou samozřejmě finančně nákladnější," uvedla marketingová ředitelka Wormelen group Jana Krčková. V hledáčku rodičů podle ní budou i jednoduché hračky známé z minulosti, které všestranně rozvíjí dětské schopnosti a dovednosti.

Češi loni utratili za hračky 6,35 miliardy korun. Je to o 100 milionů korun více než o rok dřív. Vyplývá to z údajů Sdružení po hračku a hru. "Stále se mění struktura prodejní sítě ve prospěch velkých řetězců umístěných v nákupních centrech. V Praze se prosazuje především obchodní dům Hamleys," uvedl místopředseda sdružení Jiří Šťastný.

Podle průzkumů sdružení jsou děti ve věku od šesti do 15 let ovlivněné stále více internetem. Tři čtvrtiny dětí jsou denně on-line, 58 procent má smartphone s připojením na internet, kde sledují videa na youtube, hrají počítačové hry, komunikují na sociálních sítích, sledují seriály a poslouchají hudbu. To podle Šťastného ovlivňuje také prodej hraček.

Češi stále více nakupují hračky on-line. "Právě dražší interaktivní hračky vybírají zákazníci častěji na internetu než v kamenné prodejně. Důvěra lidí v tento způsob obchodu stoupá a každoročně proto roste i roční podíl tržeb z online nákupů. V současnosti je to pět procent, ale čekáme nárůst na sedm procent," dodala Krčková.

Roste popularita interaktivních hraček. Zvyšuje se také zájem o hračky navazující na seriály, kde k nejoblíbenějším patří Simpsonovi, Mimoni, Spongebod, Nemo, Harry Potter, Angry Birds, Kung Fu Panda, Ledové království a Krteček.

Jedním z prodejních hitů letošního roku je fidget spinner, kterého se v Česku prodalo přes milion kusů. Zájem je například i o modely, jež ve tmě svítí nebo které mají zabudované malé reproduktory.

Podle údajů srovnávače cen Heureka.cz je dlouhodobě nejoblíbenější hračkou stavebnice Lego. V segmentu dětského zboží tvoří šest procent prodejů. "Lego skvěle reaguje na aktuální témata. Oblíbené tak jsou různé speciální edice," uvedla obsahová manažerka portálu Alexandra Čermáková. Příkladem je jedna z posledních edic, Lego Star Wars.

"Již několik let také stále sledujeme tendence upouštět od hraček elektronických a používat hračky dřevěné - různé stavebnice, skládačky nebo hlavolamy," dodala.

V Česku je 270 domácích výrobců hraček. Největšími vývozci jsou ABAfactory, Abrex, BD Tova Brno, Moravská ústředna DUV Brno či Detoa Albrechtice. Mezi velké prodejce hraček patří Hamleys, Bambule, Dráčik, Sparkys, Pompo či HM Studio. Wormelen group má zhruba 30procentní podíl na trhu.