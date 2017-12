Barcelona/Brusel - Španělský premiér Mariano Rajoy je přesvědčen, že Katalánsko nyní vstoupí do období dialogu, spolupráce a plurality. Uvedl to dnes na tiskové konferenci v Madridu po čtvrtečních volbách do katalánského parlamentu. S katalánskými politiky je připraven jednat, pokud nebudou porušovat ústavu.

"Vládě, která bude ustavena v Katalánsku, chce španělská vláda nabídnout veškerou spolupráci a ochotu ke konstruktivnímu, otevřenému a realistickému dialogu v rámci zákona, abychom vyřešili problémy tamních obyvatel," uvedl dnes Rajoy.

Španělský premiér také prohlásil, že separatistické strany při čtvrtečním hlasování ztratily podporu, i když méně než si Madrid přál. Separatistické strany sice v katalánském parlamentu opět získaly absolutní většinu, ale mají o dvě křesla méně než po volbách v roce 2015.

"Nikdo nemůže mluvit jménem Katalánska, když nemá podporu celého regionu. Po volbách je evidentní, že Katalánsko není jednotné, ale pluralitní," řekl také Rajoy.

Španělský premiér dnes dostal návrh od sesazeného katalánského premiéra Carlese Puigdmenta k jednání v Bruselu nebo na "jiném místě v EU kromě Španělska". Tam totiž expremiérovi hrozí zatčení kvůli obvinění ze vzpoury v souvislosti s jeho separatistickými snahami. Rajoy na nabídku reagoval vyhýbavě. "Pokud bych se s někým měl sejít, tak s tím, kdo volby vyhrál, a to je paní (Inés) Arrimadasová," řekl s odkazem na předsedkyni promadridské strany Ciutadans, která ve čtvrtečním hlasování získala nejvíce křesel v katalánském parlamentu.

Na naléhání novinářů Rajoy odpověděl, že bude mluvit s tím, kdo bude "vykonávat úřad katalánského premiéra, bude zvolen, ujme se úřadu a bude se nacházet v takových podmínkách, že s ním bude možné mluvit". Dodal, že situace nezávisí na čtvrtečních volbách, ale na rozhodnutí justice. Puigdemont je v Bruselu a v případě návratu do Španělska mu hrozí okamžité zatčení; pak bude na soudci, zda na něj uvalí vazbu.

Převzetí přímé správy Katalánska, k němuž Madrid přikročil koncem října kvůli snahám regionálního vedení o nezávislost, podle Rajoye skončí, až bude nová katalánská vláda. "Datum (ukončení přímé správy) bude takové, jaké stanovil (španělský) Senát: až bude (katalánská) vláda," řekl Rajoy. Nový katalánský parlament má zasednout do 20 pracovních dnů od voleb. Poté má jeho vedení do deseti pracovních dnů navrhnout kandidáta na premiéra, jehož schvaluje regionální parlament.

"Nepodsouvejte mi ten nejhorší z možných scénářů," poznamenal Rajoy o možnosti delší přímé správy. Bez bližších podrobností dodal, že byli i lidé, kteří chtěli, aby centrální přímá správa v Katalánsku trvala čtyři roky. "Tohle je velmi výjimečná situace a výjimečná situace má trvat krátce," uzavřel téma španělský premiér.

Rajoy na tiskové konferenci také odmítl, že by v souvislosti s krizí kolem Katalánska uvažoval o vypsání celostátních předčasných voleb. Reagoval tak na velmi špatný výsledek katalánských lidovců ve čtvrtečních volbách v Katalánsku: získali jen tři křesla v regionálním parlamentu, zatímco po volbách v roce 2015 jich měli 11.

Puigdemont: Evropa musí vzít na vědomí výsledky v Katalánsku

Barcelona/Brusel - Katalánský expremiér Carles Puigdemont z Bruselu vyzval španělskou vládu, aby s ohledem na výsledky čtvrtečních voleb v Katalánsku okamžitě zrušila přímou správu nad touto autonomní oblastí. Puigdemont rovněž prohlásil, že Evropa bude muset vzít na vědomí výsledek voleb v Katalánsku. V nich získaly tři separatistické strany absolutní většinu v regionálním parlamentu.

Mluvčí Evropské komise v reakci uvedl, že pozice EU je neměnná a k výsledkům voleb se EU nebude vyjadřovat. Představitelé unijních institucí v předchozích týdnech vyjadřovali promadridský postoj, tedy pro jednotu Španělska. Nezávislé Katalánsko podle nich nikdo v EU neuzná.

"Jako premiér Katalánska chci poblahopřát svému lidu k dnešnímu výsledku, který je neoddiskutovatelný," prohlásil v Bruselu v reakci na čtvrteční volby Puigdemont. "Vyhráli jsme volby ve výjimečné situaci, s kandidáty ve vězení a s vládou v exilu," řekl také Puigdemont, který je několik týdnů v Belgii se čtyřmi ministry své vlády. Tu Madrid koncem října sesadil kvůli snahám o nezávislost Katalánska.

"Zítra musí být článek 155 pozastaven a musí být osvobozeni vězni," prohlásil také Puigdemont. Dodal také, že jeho vláda bude pokračovat tam, kde skončila před použitím článku 155. Na základě tohoto ústavního článku převzal Madrid přímou správu nad Katalánskem poté, co jeho parlament 27. října schválil rezoluci o nezávislosti. Vězni měl na mysli dva katalánské exministry, kteří jsou ve vazbě od začátku listopadu, a dva aktivisty, kteří jsou ve vězení už od poloviny října. Všichni jsou, jako celá katalánská vláda, obviněni ze vzpoury.