Praha - Českobudějovická soudkyně Marie Červinková, kterou policie v září obvinila ze zneužití pravomoci v souvislosti s insolvenčním řízením společnosti Via Chem Group, končí ve funkci. Na dotaz ČTK to bez bližších podrobností dnes uvedl Daniel Škvařil z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti. Žena je podezřelá z toho, že způsobila vážnou újmu několika účastníkům insolvenčního řízení a zároveň zajistila prospěch akcionáři dlužníka.

Ministr spravedlnosti zvažoval, že obviněnou soudkyni dočasně zprostí výkonu funkce, a to do doby, než se její trestní věc pravomocně vyřeší. Nakonec k tomuto kroku nepřistoupil. "Vzhledem k tomu, že soudkyně končí ve funkci ke dni 31. prosince 2016 a od poloviny prosince již čerpá dovolenou, jsme se rozhodli, že není předmětné do toho jakkoli dále zasahovat. Ve funkci již fakticky není a dále působit nebude," uvedl Škvařil.

Funkce soudce automaticky zaniká mimo jiné uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let. Soudce se taláru může také dobrovolně vzdát. V takovém případě zanikne jeho funkce uplynutím tří měsíců následujících po měsíci, v němž oznámil své rozhodnutí prezidentu republiky.

Trestný čin spočíval podle státního zástupce Adama Borguly "ve výkonu funkce soudce v rozporu s jeho povinnostmi a v rozporu s povinnostmi uloženými insolvenčním zákonem". Za zneužití pravomoci hrozí Červinkové v případě prokázání viny až pět let vězení.

V kauze společnosti Via Chem Group vznesla policie letos v lednu po razii v ústecké Spolchemii a u Krajského soudu v Českých Budějovicích obvinění z řady trestných činů - ze zvýhodnění nebo poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při insolvenčním řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo účasti v organizovaném gangu. Případ souvisí hlavně s reorganizací Via Chem Group, jejíž zmanipulovaná insolvence byla podle kriminalistů potřeba, aby ústecká chemička zůstala pod vlivem miliardáře Petra Sisáka, který patří mezi obviněné. Stíhaný je i advokát Ivo Hala a dalších 12 lidí.