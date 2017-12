Washington - Federální soudce v americkém státě Washington zablokoval část nařízení administrativy prezidenta Donalda Trumpa, které znemožňuje vstup do USA občanům několika převážně muslimských států. Soudce James Robart dal za pravdu žalujícím stranám, podle kterých zákaz migrace brání některým cizincům, aby se mohli spojit se členy rodiny, kteří již ve Spojených státech pobývají. Informovala o tom americká televize CNN.

"Jsme nadšení z toho, že rodiny dostanou šanci být znovu spolu a že uprchlíci, kteří tolik trpěli, se budou moci dostat do bezpečí," komentoval rozhodnutí soudce rabín Will Berkovitz ze Seattlu, který stál za jednou z žalob. "Oslavujeme tento moment, ale zároveň vzpomínáme i na naše předky, kteří neměli nikoho, kdo by za ně bojoval," dodal. V případu šlo o několik uprchlíků z Iráku, Egypta a Somálska.

Druhá žaloba se pak týkala muže, který je somálským občanem, a jeho rodiny. Jak nicméně soudce zdůraznil, jeho verdikt se "netýká těch uprchlíků, kteří nemají vazby na osoby či jiné subjekty ve Spojených státech".

Podle žalujících stran se v nařízení o zákazu migrace píše o zamezení vstupu do USA uprchlíkům, kteří jsou občané 11 zemí. Vládní právníci u soudu tyto země nejmenovali, napsal soudce. Řekli ale, že představují riziko pro národní bezpečnost. Osm ze zemí bylo vyjmenováno v nařízení prezidenta Trumpa z letošního září - jde o Čad, Írán, Libyi, Severní Koreu, Sýrii, Venezuelu, Somálsko a Jemen.

Prezidentské nařízení naráží na tvrdou kritiku, která v několika případech přerostla v soudní žaloby. Trumpův dekret například již zablokovaly federální soudy na Havaji či v Marylandu.