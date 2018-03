Plzeň - Krajský soud v Plzni dnes uzavřel léta se táhnoucí úplatkářský případ lobbistky Jany Mrencové a někdejšího místostarosty Mariánských Lázní Petra Horkého. Podle obžaloby chtěla Mrencová po Horkém v roce 2014 peníze za to, že zařídí, aby o něm nevyšel článek, který by ho poškodil. V rozhodnutí dnes krajský odvolací soud zrušil loňský verdikt Okresního soudu v Chebu. Mrencové i Horkému vyměřil podmíněné a peněžité tresty. Ani jeden z obžalovaných se jednání neúčastnil. Proti verdiktu lze už podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Čtyřiašedesátileté Mrencové soud uložil za přijetí úplatku trest 18 měsíců se zkušební lhůtou na dva roky a zaplacení 25.000 korun. Pokud by řádně nezaplatila, musela by si ve vězení odsedět náhradní trest tři měsíce. Šedesátiletý Horký dostal za podplacení osm měsíců se zkušební lhůtou na 1,5 roku a musí zaplatit 20.000 korun. Pokud by nezaplatil, šel by na dva měsíce do vězení. Krajský soud tak dnes u Mrencové zpřísnil původní trest a změnil kvalifikaci. Soud v Chebu ji za pokus o podvod odsoudil k deseti měsícům s podmíněným odkladem na dva roky a k peněžitému trestu 25.000 korun. Horkého trest zůstal stejný. Mrencové hrozilo až pět let vězení, Horkému až dva roky.

Okresní soud už před dvěma lety oběma uložil podmíněné tresty, tehdy ale oběma za úplatkářství. Odvolací krajský soud potom případ vrátil do Chebu s tím, aby soud zvážil, zda nešlo u Mrencové o pokus o podvod. Nikdy se totiž nepodařilo zjistit, zda skutečně existoval novinář, pro kterého chtěla od Horkého peníze. Chebský soud pak loni v dubnu Mrencovou odsoudil za pokus o podvod. Proti rozsudku se odvolali obžalovaní i státní zástupce. Krajský soud dnes usoudil, že Mrencová se podvodu nedopustila. S Horkým měla do té doby korektní vztahy a není zřejmé, proč by se na něm chtěla podvodným tvrzením obohatit. Částka navíc nebyla nijak vysoká, aby mohla Mrencovou výrazněji obohatit, řekl dnes předseda odvolacího senátu.

Případ vyšel najevo při vyšetřování jiné věci, když Horkého telefon odposlouchávala policie. Zaznamenala také hovory o penězích pro novináře. S 20.000 korunami policie Horkého zadržela před schůzkou s Mrencovou.

Jenže při vyšetřování ani u soudu se nepodařilo prokázat, že nějaký novinář skutečně připravoval článek o Horkém a že se Mrencová s nějakým novinářem v této věci spojila. Oba obžalovaní se hájili tím, že peníze byly určeny na pokračování služeb, které Mrencové firma pro Horkého v minulosti dělala. Šlo hlavně o propagaci a předvolební kampaň.

Jméno lobbistky Mrencové, která se v politice pohybovala dlouho a měla úzké vztahy s mnoha politiky, se skloňovalo v médiích i v souvislosti s její spoluprací s bývalým jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem (ČSSD). Média upozornila na to, že Mrencová rozesílá Haškova vyjádření a avíza na akce s jeho účastí z e-mailu pod jménem Lucie Proutníková. Policie loni případ odložila, neboť nešlo o trestný čin.