Praha - Pražský obvodní soud uložil půlroční podmíněný trest za protižidovský status na facebookovém profilu a antisemitské výroky na sociální síti Ask. Obviněného muže uznal vinným z podněcování k nenávisti vůči skupině osob a také z hanobení národa. ČTK má nepravomocný lednový verdikt k dispozici. Kauzou se bude příští měsíc zabývat odvolací senát.

Trestný čin podněcování k nenávisti spáchal obviněný podle Obvodního soudu pro Prahu 10 tím, že v listopadu 2015 vyvěsil na svém veřejně přístupném facebookovém profilu příspěvek ve znění "Kam až musejí zajít, aby to vaše vyjebané mozky pochopily? Nadnárodní korporace ničí svět... a komu myslíte, že kurva patří? Židi, zase Židi!!! Zbavme se Židů a bude na světě dobře...". V němčině pak připojil vzkaz, že bez Židů nebudou problémy.

Hanobení národa se předtím údajně dopustil tak, že v době od listopadu 2013 do února 2014 několikrát v diskusi vedené na veřejné sociální síti Ask vyjádřil svou nenávist k Židům jako etnické skupině. Mimo jiné uvedl "je to odpad... Židi, negři, opice, vše to je jen špína...".

Obvodní soud naopak muže zprostil obžaloby z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Vyšetřovatelé kladli obviněnému za vinu, že ve facebookové dotazníkové kolonce "studoval na škole" uvedl nacistickou akademii, že na facebooku zveřejňoval fotografie vojáků z jednotek SS a že si vojáka německé pěchoty nechal vytetovat na předloktí. Stejně tak soud muže osvobodil i ohledně toho, že si uložil odkazy na webové stránky projevující rasovou, národnostní nebo náboženskou nesnášenlivost.

Za podněcování k nenávisti spáchané prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě lze stejně jako za hanobení národa uložit až tři roky vězení.

K mediálně známým případům, které se týkají výroků na facebooku, patři kauza bývalého poslance za Věci veřejné Otto Chaloupky. Soudy mu uložily půlroční podmínku za příspěvky o Romech, v nichž mimo jiné napsal, že "lidi jsou na hraně" a může začít "mazec". Chaloupka se marně domáhal vynětí z pravomocí soudů poukazováním na svou politickou funkci.