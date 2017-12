Jičín - Okresní soud v Jičíně dnes v korupční kauze litoměřických soudců potrestal bývalého soudce Josefa Knotka tříletým vězením podmíněně odloženým na čtyři roky. Kromě toho má zaplatit pokutu 200.000 korun. Spoluobžalovaný soudce Ladislav Jelínek dostal podmínku na 30 měsíců a pokutu 90.000 korun, soudní zapisovatelka Jiřina Šindelářová 18měsíční podmínku a zbývající dva obžalovaní dostali podmínky na 15 měsíců. Podle obžaloby oba soudci za úplatu ovlivňovali výsledek několika kauz. Rozsudek není pravomocný, strany si nechaly lhůtu na odvolání. Nikdo z obžalovaných se dnešního jednání nezúčastnil.

"Máme za prokázané, že se obžalovaní trestního jednání dopustili," uvedl předseda senátu Václav Hanousek. Co se týče viny, soud rozhodl ve shodě s návrhem státního zastupitelství a pokutu oproti návrhu žalobce ještě o 50.000 korun zvýšil. Co se týče trestu, tak žalobě nevyhověl. Obžaloba navrhovala pro Knotka pět let vězení, ostatním podmínky. Obhájci v závěrečných řečech navrhli zproštění obžaloby. "Jsem spokojen s tím, že ve věci byl vynesen už třetí odsuzující rozsudek. Pokud jde ale o uložené tresty, tak u obžalovaného Knotka budu velmi váhat, jestli podám odvolání, počkám na podrobné odůvodnění," uvedl státní zástupce Radim Dragoun.

Jičínský soud dnešní verdikt oproti dřívějšímu rozsudku zmírnil. Knotek dříve dostal trest 5,5 vězení. "Knotek žil od té doby řádný život, existují i další polehčující okolnosti. Nehrozí, že by páchal trestnou činnost, je to vyloučené. Proto se soud rozhodl uložit podmíněný trest," uvedl Hanousek.

Soud potrestal Knotka a Jelínka za zločin přijetí úplatků a Knotka navíc za zločin podplácení, za přečin nepřímého úplatkářství a zneužití pravomoci úřední osoby. Antonín Marčaník, Antonín Kühn a Jiřina Šindelářová byli potrestáni za přečin nepřímé úplatkářství. Knotkovi a Jelínkovi hrozilo až osm let, ostatním maximálně šest let vězení. "Pokud se týká trestu, tak je to už asi trochu i o rozumu. Co se týče uznání viny, tak s tím samozřejmě spokojen být nemohu. Od samého počátku tvrdíme, že základní a jediný důkaz je nezákonný," uvedl Knotkův obhájce Pavel Polák. Narážel na odposlechy pořízené v Knotkově kanceláři.

Tři případy popsané v obžalobě se týkaly údajné manipulace s termíny hlavních líčení, jedna věc manipulace se zákazem řízení a další ovlivnění trestního řízení. Podle obžaloby Knotek figuroval ve všech zmíněných případech, které se měly stát v roce 2011. Podle spisu převzal od Kühna úplatek 30.000 korun, o které se rozdělil se Šindelářovou. Jelínkovi pak Knotek dal údajně jako úplatek za ovlivnění řízení láhev whisky. Obžaloba tvrdí, že kdyby je policie nezadržela, 30.000 korun nemuselo být poslední částkou, kterou obžalovaní mohli získat.

Jičínský soud se případem zabýval už podruhé. Kauzu vrátil Nejvyšší soud, který zrušil dříve uložené tresty nad pěti obžalovanými. Soudy svými původními rozsudky potrestaly Knotka 5,5 roky vězení, Jelínek dostal tříletou podmínku a soudní zapisovatelka Jiřina Šindelářová, Antonín Marčaník a Antonín Kühn dvouleté podmínky.