Ústí nad Labem - Desítky příbuzných, přátel a známých loni pátraly po unesených dětech z Litoměřicka. Rodiny dětí najezdily stovky kilometrů a hledaly děti na vlastní pěst, řekl dnes před soudem otec šestnáctiletého chlapce. Toho společně s o tři roky mladší dívkou podle obžaloby unesl a deset dní držel v garáži v Ústí nad Labem recidivista Zdeněk Hryščenko.

Děti zmizely loni 28. srpna. Rodiče jejich zmizení nahlásili ještě tentýž večer. Po dětech pátrali i sami. "Každý den od rána do večera jsme projížděli Litoměřice a okolí, ptali jsme se jejich kamarádů. Občas přišla zpráva, že je někdo někde viděl, ale vždycky se ukázala jako planá," popsal pátrání po dětech chlapcův otec.

Podle chlapcovy matky se do pátrání zapojilo asi 60 lidí, příbuzných, přátel a známých. Zlom v pátrání po dětech přišel po více než týdnu, kdy rodina dostala dopis, který únosce dovolil dětem napsat. "Bylo tam, že jsou u kamarádů, že jsou v pořádku a nemáme se bát. Byly tam ale zmínky vložené do vět, které nedávaly smysl. Dokola jsme dopis rozebírali a došli jsme k tomu, že jsou v garáži na Střekově nad poliklinikou," doplnil otec chlapce.

Policie už dříve řekla, že v komplexu garáží byla večer před nalezením dětí, nic podle ní ale nenasvědčovalo tomu, že tam děti jsou. Druhý den je našli chlapcovi rodiče. "Při procházení komplexu zaslechla manželka z jedné garáže rádio. Zavolali jsme policii, pak došlo k otevření garáže," dodal otec jedné z obětí. Chlapcova matka trvá na tom, že policie při pátrání chybovala. "Pochybení podle mě určitě byla," řekla ČTK.

Chlapec podle rodičů trpěl po únosu úzkostmi. Každé bouchnutí vrat mu věznění v garáži připomínalo. Teď už je na tom po psychické stránce lépe. "Teď už se to vrací do normálních kolejí. Chodím už ven s kamarády. Hodně kamarádů mě podrželo. Asi to budu mít pořád v hlavě, na to se zapomenout nedá. Je to hnusná vzpomínka. Ale věřím, že za čas to bude jako dřív," řekl ČTK unesený chlapec.

Hryščenko podle žalobce unesl děti se zbraní v ruce, deset dnů je věznil ve speciálně upravené garáži. Sám před soudem nevypovídal, v přípravném řízení se přiznal. Odmítl ale, že by chtěl dětem ublížit. Hlavního líčení u soudu se na vlastní žádost neúčastní.

U soudu budou ještě dnes vypovídat znalci z oboru psychologie, psychiatrie a sexuologie. Hryščenko s nimi podle informací ČTK nespolupracoval. Ve čtvrtek dopoledne by měly zaznít závěrečné řeči a následně i rozsudek. Podle právní kvalifikace případu hrozí Hryščenkovi až 12 let vězení, státní zástupce pro něj navrhuje zabezpečovací detenci. Sám obžalovaný požádal soud opakovaně dopisem o doživotní trest.

Hryščenko byl před lety odsouzen libereckým soudem za pohlavní zneužívání. O několik let později pak za vydírání a pokus o únos malých dívek.

Údajný únosce dětí je podle znalců zřejmě pedofil

Zdeněk Hryščenko obžalovaný z loňského únosu dětí z Litoměřicka má pravděpodobně závažnou sexuální deviaci, konkrétně heterosexuální pedofilii. U soudu to dnes řekl psychiatr Michal Hessler, který společně se sexuologem zpracovával znalecký posudek. Hryščenkův pobyt na svobodě je podle znalců společensky nebezpečný, a doporučují proto uložení zabezpečovací detence. Soud vynese rozsudek ve čtvrtek.

Hryščenko se znalci nespolupracoval, s psychiatrem ani psycholožkou nepromluvil. Znalci se proto opírali o starší posudky, zdravotní dokumentace a sledování obžalovaného. "Sexuolog dospěl k závěru, že velmi pravděpodobně trpí heterosexuální pedofilií. Vzhledem k jeho nespolupráci to ale nelze stoprocentně potvrdit," řekl před soudem Hessler. Mimo to znalci odhalili závažnou poruchu osobnosti, která ovlivňovala Hryščenkovy rozpoznávací a ovládací schopnosti.

Jeho pobyt na svobodě znalci nedoporučují. "Pobyt na svobodě je hodnocen jako společensky nebezpečný. Ochranná sexuologická léčba je při nespolupráci prakticky nemožná. Za nejvhodnější lze doporučit zabezpečovací detenci," doplnil Hessler. Za nebezpečný označila jeho pobyt mezi lidmi i psycholožka Štěpánka Tůmová.

Hryščenko podle obžaloby unesl loni 28. srpna se zbraní v ruce tehdy šestnáctiletého chlapce a o tři roky mladší dívku. Následně je deset dnů držel ve speciálně upravené garáži v ústecké čtvrti Střekov. Tam je nakonec objevili rodiče chlapce. Podařilo se mu do dopisu, který směly děti napsat, dostat šifru. Děti pak osvobodila policie.

Hryščenko se hlavního líčení neúčastní. V přípravném řízení únos přiznal, odmítl ale, že by dětem chtěl ublížit. "Byly to jen výhrůžky. Od první chvíle jsem jim říkal, že jim neublížím. Chtěl jsem je v pátek odvézt domů, když jsem viděl, jak u mě trpí," doplnil Hryščenko.

Kromě únosu dětí si podle žalobce loni natáčel malou dívku v Ústí nad Labem. Matka dívky dnes před soudem řekla, že se na zahradu jejich domu vracel opakovaně. Se sledováním děvčete přestal až poté, co rodina instalovala fotopast. Hryščenko byl už před lety odsouzen za pohlavní zneužívání, pokus o únos a braní malých dětí jako rukojmí.

Soud rozhodne ve čtvrtek. "Dokazování bylo ukončeno, to znamená, že ve čtvrtek dopoledne budou závěrečné řeči. Po závěrečných řečech bude vyhlášen rozsudek," řekl ČTK předseda trestního senátu Jiří Bednář.

Hryščenkovi hrozí podle právní kvalifikace případu až 12 let vězení. Státní zástupce už v obžalobě navrhl s ohledem na závěry znalců detenci. Hryščenko soud opakovaně v dopise požádal o doživotní trest.