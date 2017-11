Madrid - Soudce španělského nejvyššího soudu poslal bývalou předsedkyni katalánského parlamentu Carme Forcadellovou do vazby, ze které se dostane, když zaplatí kauci 150.000 eur (3,8 milionu korun). Do vazby, jejíž uvalení požadovala španělská prokuratura, naopak nemusí další členové sesazeného parlamentního vedení, informoval list La Vanguardia. Politici jsou obviněni ze vzpoury kvůli snahám o nezávislost této španělské autonomní oblasti a hrozí jim až 25 let vězení.

Šestice politiků se podle prokuratury trestného činu dopustila mimo jiné tím, že přijala k projednávání v katalánském parlamentu několik dokumentů, které odporují španělské ústavě.

Další čtyři členové parlamentního vedení Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Simóvá a Ramona Barrufetová dostali možnost složit kauci 25.000 eur na osobu. Stejně jako Forcadellová mají sedm dní na to, aby peníze dali do soudní zástavy, v opačném případě budou muset nastoupit do vazební věznice.

Poslední člen sesazeného vedení Joan Josep Nuet, který v parlamentu hlasoval proti vyhlášení nezávislosti, byl ponechán na svobodě bez kauce.

O verdiktu nad Forcadellovou zprvu přinášela média protichůdné informace a nebylo jasné, zda bude moci zůstat do složení kauce na svobodě. La Vanguardia však později napsala, že političku policejní eskorta již převáží do vazební věznice Alcalá Meco, kde již jsou dvě bývalé katalánské ministryně.

Forcadellová stejně jako další členové sesazeného vedení během soudního výslechu odpovídali i na dotazy prokuratury. Nevyužili tak svého práva nevypovídat, na rozdíl od osmi bývalých ministrů katalánské vlády, kteří před týdnem před jiným soudem mlčeli. Mimo jiné proto je tehdy soudkyně poslala do vazby.

Podle zdrojů listu El País tvrdili Forcadellová i ostatní, že nezávislost schválená parlamentem 27. října má pouze symbolický charakter a žádnou právní platnost. Rovněž další část jejich výpovědí se nesla ve smířlivém tónu, když například vyjádřili plný respekt k rozhodnutí Madridu aktivovat ústavní článek 155 a převzít kontrolu nad Katalánskem.

Podle listu La Vanguardia mohlo politikům u soudu pomoci i to, že se ve výpovědích distancovali od pokračování snahy o vyhlášení nezávislého Katalánska.

Před budovou soudu v Madridu se dnes shromáždily skupinky demonstrantů, kteří mimo jiné vykřikovali hesla "Madrid je s katalánským lidem" nebo "Španělsko zítra bude republikou". Přišli i kritici separatistů, kteří se španělskými vlajkami volali po jednotě Španělska.

Obviněné přišlo dnes podpořit i několik katalánských politiků, například bývalý šéf katalánské odnože strany Podemos Albano Dante Fachin či bývalá poslankyně katalánského parlamentu Mireia Boyaová. Podle ní jsou tito politici souzeni za to, že "umožnili debatu v parlamentu".

Podporu obviněným vyjádřil z Bruselu i katalánský expremiér Carles Puigdemont, který v dopise, zveřejněném dnes v médiích, vyzval i ke "stotisícové účasti" na sobotní demonstraci v Barceloně. Puigdemont v dopise oznámil, že vytvořil "stabilní strukturu", která má podle něj koordinovat akce exilové vlády. Jejich cílem je vítězství separatistů v prosincových volbách a osvobození "politických vězňů".

Soudce madridského nejvyššího soudu Pablo Llarena, před nímž dnes katalánští politici vypovídali, už také požádal o přidělení kauzy bývalého vedení katalánského parlamentu, jíž se od loňska zabývá katalánský nejvyšší soud. I ten se zabývá jejich obviněním kvůli podpoře separatismu. Jde o první krok v případném sloučení všech podobných kauz katalánských politiků. Španělská média spekulují, že později Llarena požádá také o přidělení případu katalánských exministrů, nejprve od nejvyššího soudu Katalánska a poté i o tu, jíž se od minulého týdne zabývá soud v Madridu.