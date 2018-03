Děčín - Případ střelby do vzduchu u tábora romského sboru bude děčínský soud projednávat minimálně do června. Obžalobě z výtržnictví čelí Martin Kout, který podle obžaloby u dětského tábora v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku střílel a nadával jeho účastníkům. Na táboře byly romské děti. Blízcí obžalovaného dnes u soudu vypověděli, že s hlukem ze sousedního rekreačního střediska se potýkají dlouhá léta. Kout již dříve jakoukoli vinu odmítl, hrozí mu dva roky vězení.

Incident se odehrál v létě 2016 v Jiřetíně pod Jedlovou, kde byl na táboře romský sbor. Jeho účastníci již dříve uvedli, že majitel pozemku sousedícího s areálem tábora opakovaně střílel do vzduchu a romské děti z pěveckého sboru častoval rasistickými nadávkami.

"Děti byly pochopitelně bujaré, takže výskaly, samotné proběhnutí kolem sousedova domu ovšem trvalo asi minutu. Ten pán na ně ovšem vylítl a začal na ně pokřikovat: 'Vy černý cigáni běžte do ...', a podobná hesla. Pak vystřelil do vzduchu," uvedla již dříve vedoucí romského sboru Ida Kelarová. Soused podle ní střílel opakovaně, agresivně se podle ní choval přímo v areálu tábora.

Kout již dříve jakoukoli vinu odmítl. Uvedl, že do vzduchu střílel v rámci výcviku svého psa. Jeho rodina v domě žije asi osm let, předtím nemovitost sloužila jako rodinná chalupa. Koutova manželka dnes u soudu řekla, že hluk z rekreačního areálu, se kterým sousedí, je dlouhodobý. "Hluk je tam sedm až osm měsíců v roce. Opakovaně jsme to řešili i s majitelem, ale k ničemu to nevedlo," uvedla u soudu. V areálu se podle ní střídají školy v přírodě, dětské tábory či oslavy a svatby a hluk je často do pozdních nočních hodin. "Manžel si někdy bere i prášky na spaní a špunty do uší, aby se vyspal," doplnila jeho manželka. Na dotaz soudu rodina uvedla, že hlučnost řešila jen stížnostmi, občanskoprávní žalobu nikdy nepodala.

Hlavní líčení bude pokračovat ještě v květnu a v červnu. Soud Kouta potrestal původně trestním příkazem. Muž proti němu podal odpor, a proto soudce nařídil hlavní líčení. Státní zástupce viní Kouta z výtržnictví. Podle právní kvalifikace případu mu hrozí až dva roky vězení.