Praha - Občané zapsaní v registru klientských informací Solus v roce 2016 uhradili téměř 5,2 miliardy korun ze svých závazků po splatnosti evidovaných v Registru fyzických osob. Je to o 12 procent více než v roce 2015 a dosud nejvyšší splacená částka od vzniku sdružení v roce 1999. Solus o tom dnes informoval ČTK.

Závazek po splatnosti zapsaný v registru nebo jeho část uhradilo v roce 2016 takřka 295.000 osob. Podíl občanů s dluhem po splatnosti zapsaných v registru klesl ke konci roku 2016 na 7,44 procenta proti 8,09 procenta koncem roku 2015. Celková částka po splatnosti, kterou sdružení eviduje, klesla z 52,7 miliardy Kč ke konci roku 2015 na 50,5 miliardy Kč.

"Pokud by do registrů nahlíželi všichni poskytovatelé půjček s licencí podle nového zákona o spotřebitelském úvěru, můžeme například podstatně omezit počet klientů s vícečetnými exekucemi. Takoví klienti by zkrátka nemohli čerpat další půjčky ve chvíli, kdy se dostanou do potíží s úhradou svých závazků jinde, ale museli by svou situaci aktivně řešit," uvedl tajemník sdružení Jan Stopka.

Negativní dopady předlužení podle sdružení významně pomáhá omezit nová legislativa. Registry klientských informací mají od konce roku 2015 oporu v zákoně o ochraně spotřebitele a nepotřebují k evidenci údajů o dlužníkovi jeho souhlas. Zároveň nový zákon o spotřebitelském úvěru jasně vyžaduje od finančních institucí důkladné prověření schopnost klienta splácet půjčku ještě před podpisem úvěrové smlouvy. Tuto povinnost splní poskytovatelé úvěrů právě ověřením platební morálky klienta v zavedeném registru klientských informací.

Členství ve sdružení Solus umožňuje přístup k informacím o klientech, kteří čelili nebo čelí potížím se splácením svých závazků, dále k databázi odcizených a neplatných dokladů a k insolvenčnímu registru. Členská společnost se na základě dotazu do databáze dozví o dluhu klienta, případně o jeho úhradě. Ta je v registru uchována až tři roky. Data se v databázi shromažďují pouze se souhlasem zákazníků.

Sdružení vzniklo v létě 1999. Mezi členy je nyní 15 bank a stavebních spořitelen, 21 nebankovních finančních institucí, 11 telekomunikačních operátorů, čtyři distributoři energií, tři poskytovatelé tzv. peer to peer půjček a dva obchodní řetězce.