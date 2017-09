Praha - Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) předloží do voleb vládě návrh změn systému investičních pobídek. Nově by měly být státem podporovány investice s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například technologická centra. Po dnešní bilanční schůzce s ministrem průmyslu to uvedl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

"Předpokládám, že vláda materiál projedná v průběhu měsíce září, abychom mohli rychle začít pracovat na změně příslušné legislativy," dodal ministr Havlíček. Ten chce do voleb také předložit vládě návrh přístupu státu k těžbě strategických surovin a memorandum.

Podle premiéra by stát mohl začít přistupovat aktivněji k nerostnému bohatství. "Stát by měl více využívat státní podnik Diamo, který má určité kompetence a schopnosti a odborníky. Stát by se v budoucnosti mohl sám pouštět do takových oblastí jako třeba průzkumu těžby některých nerostů, které by se potom z hlediska těžby státem vyplatily," dodal Sobotka.

Havlíček řekl, že za své úspěchy považuje hladké jmenování nové Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ), schválení aktualizace státní energetické koncepce a národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky a aktualizaci exportní strategie.

Resortu se podle něj také podařilo prosadit několik novel zákonů, zejména zákon o elektronických komunikacích, novelu zákona o České obchodní inspekci a ochraně spotřebitele, novelu živnostenského zákona a zcela nový zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí.

Ministr by také chtěl, aby čerpání strukturálních fondů probíhalo výrazně rychleji než dnes. "V současnosti již není takovým problémem délka hodnocení žádostí, ale praktická realizace schválených projektů a předkládání žádostí o platbu ze strany podnikatelů. Snažíme se v tomto směru být aktivní," dodal.

Se Sobotkou Havlíček jednal i o čerpání prostředků z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který spravuje MPO. Do konce září bude z programu vyčerpáno sedm miliard Kč, přičemž celkový cíl pro rok 2017 spočívající v čerpání více než 12 miliard bude dodržen.

Havlíček nahradil v dubnu v úřadu Jana Mládka (ČSSD), který byl odvolán na konci února kvůli problémům se zákonem o elektronických komunikacích. Řízením ministerstva byl poté dočasně pověřen sám premiér.

Premiér zahájil kolečko bilančních schůzek v polovině července, kdy jednal s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a ministrem kultury Danielem Hermanem (oba KDU-ČSL). Ve čtvrtek ohodnotí práci ministrů financí a vnitra. Se členy vlády hodnotí Sobotka plnění programových priorit vlády a definují priority a úkoly, kterými by se měla zabývat příští vláda.