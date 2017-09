Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes při návštěvě Národní galerie (NG) v Praze řekl, že rekonstrukce Veletržního paláce je velmi důležitá pro budoucnost této instituce. Ředitel NG Jiří Fajt obnovu funkcionalistického paláce připravuje již několik let a stojí před vypsáním mezinárodní architektonické soutěže. Premiér řekl, že rekonstrukce objektu by měla být stěžejní položkou nového investičního programu ministerstva kultury, který by jeho vláda ještě chtěla odsouhlasit. Podle dřívějších odhadů přestavba objektu může dosáhnout až jedné miliardy korun

"Jsem rád, že se na přípravě rekonstrukce (Veletržního paláce) v Národní galerii i na ministerstvu kultury intenzivně pracuje," řekl premiér. Navštívil také Anežský klášter, kde sídlí stálá expozice středověkého umění. V Anežském klášteře se s přispěním norských fondů rekonstruovala významná část tohoto areálu, připomněl.

Zda by evropské peníze mohly jít i na rekonstrukci Veletržního paláce, není podle Sobotky ještě zřejmé. "Ministerstvo kultury připravuje celý investiční program, který by měl řešit velké investice v kultuře v příštích letech. Rádi bychom nejprve schválili tento program a v jeho kontextu by se potom připravovala rekonstrukce Národní galerie," řekl Sobotka.

O konkrétní sumě na rekonstrukci nechtěl mluvit. "Měla by se připravit architektonická soutěž, která by koncepčně tuto věc uchopila, současně poběží přípravné práce tak, aby v ideálním případě bylo možné někdy po roce 2020 rekonstrukci Národní galerie začít," řekl premiér.

Nový investiční program ministerstva kultury by měl navázat na současný program péče o národní kulturní dědictví, který skončí v roce 2020. Funguje od roku 2006, disponuje deseti miliardami korun a aktuálně se za peníze z něj opravuje Národní muzeum, Státní opera nebo Klementinum. Návrh nového programu, do kterého by se měly zapojit i další instituce, půjde podle ministerstva kultury v září do připomínkového řízení. Stát by podle něj v letech 2019 až 2027 měl na opravy či novostavby sídel svých kulturních institucí vyčlenit 12 miliard korun.

NG už loni v říjnu oznámila, že vyhlásí mezinárodní soutěž na přestavbu interiéru Veletržního paláce. Chtěla by tak mimo jiné získat lepší prostory pro prezentaci současného umění. Účast v soutěži podle Fajta potvrdili někteří slavní architekti, kteří mají zkušenosti s rekonstrukcemi světových muzeí. Fajt už loni v létě získal pozitivní stanovisko poradního sboru Národního památkového ústavu a magistrátního odboru památkové péče k záměru transformace Veletržního paláce.

Od loňského podzimu projekt ležel na ministerstvu kultury. Teprve při nedávné bilanci práce Sobotkova kabinetu oficiálně zaznělo, že ministerstvo o záměru ví a počítá s ním. Do té doby ministerstvo opakovaně uvádělo, že NG nemá zajištěno financování a Fajtova prezentace soutěže byla předčasná.