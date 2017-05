Vyškov - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) předpokládá, že se v úterý vyjádří k dopisu ministra financí Andreje Babiše (ANO) a jeho možnému odvolání. Řekl to dnes novinářům ve Vyškově, kde ČSSD oslavovala 1. máje. Babiš v dopise vysvětluje na žádost poslanců některé okolnosti svého podnikání a jednokorunových dluhopisů i majetkových poměrů. Podle Sobotky by se měl Babiš zachovat k celé věci jako chlap. Zda to však znamená, že má sám odejít, Sobotka neřekl.

Babiš v dopisu, který má ČTK k dispozici, označil všechny své transakce se společností Agrofert, kterou do února vlastnil, za legální. Kauzu kolem korunových dluhopisů Agrofertu, kterých nakoupil zhruba za 1,5 miliardy a jejichž výnos nepodléhá zdanění, považuje za organizovanou kampaň a mediální hon na sebe. "Já se s tím materiálem seznámím a předpokládám, že se k němu vyjádřím zítra. V posledních dnech jsem zaznamenal, že pan Babiš hodně naříká, ale myslím, že by se měl se situací vyrovnat jako chlap. Jsou to problémy, které zatěžují jeho, zatěžuje to koaliční vládu a zvyšuje to napětí v koalici. Přitom on je tím, kdo to může rychle vyřešit," řekl Sobotka. O tom, zda Babiše odvolá, ale nemluvil.

Jak Babiš, tak Sobotka řekli, že neusilují o konec koaliční vlády. Podle Babiše Sobotkovi vysvětlení v dopise stačit nebude. Obsah za nedostačující označila už i pravicová opozice.

Sněmovna v březnu vyzvala Babiše, aby do konce dubna vyvrátil podezření z daňových úniků. Pokud se mu to nepodaří, měl by Sobotka podle poslanců vůči svému vicepremiérovi vyvodit důsledky. Premiér ve čtvrtek novinářům řekl, že své rozhodnutí ohledně Babišova pokračování ve vládě založí na tom, aby bylo prospěšné pro stát i občany.