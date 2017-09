Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) předpokládá, že se v pondělí koalice dohodne na navýšení mezd ve veřejném sektoru. S účastí na pondělním koaličním jednání o rozpočtu počítá i předseda ANO Andrej Babiš. Jednání se uskuteční ve Strakově akademii ráno před pravidelným zasedáním vlády. Naposled jednali zástupci vládní koalice o rozpočtu v pondělí v Lednici na Břeclavsku, shodli se jen v ochotě na mzdy přidat, liší se ale v názoru o kolik a kdy. Nespokojené odbory veřejného sektoru proto vyhlásily stávkovou pohotovost.

"Předpokládám dohodu o mzdách, aby se zvýšily od listopadu o deset procent pro všechny a o 15 procent pro učitele a chci se dohodnout na zvýšení výdajů pro vysoké školy," uvedl dnes Sobotka v Brně na dotaz ČTK.

Na jednání v Lednici pozval Sobotka pouze členy kabinetu. Tentokrát nechal Sobotka výběr zástupců na jednání na jednotlivé strany. "Pozval jsem všechny tři koaliční strany, v jakém to bude složení, záleží na nich," uvedl. Účast Babiše, kterého na jaře vystřídal ve funkci ministra financí Ivan Pilný (ANO), na nadcházejícím jednání dnes ČTK potvrdila mluvčí ANO Lucie Kubovičová.

Odboráři chtějí hrozbou stávky tlačit na vládu, aby od listopadu zvedla platové tarify učitelům o 15 procent a ostatním pracovníkům o deset procent. Pilný důvod k razantním odborářským akcím nevidí, uvedl, že dohoda už prakticky existuje. Premiér požadavky odborů podporuje, ve čtvrtek se s Pilným (ANO) shodli na tom, že návrh rozpočtu i přes spory schválí standardně, tedy do konce září.

Peníze na navýšení mezd je možné podle Sobotky získat z nespotřebovaných výdajů jednotlivých ministerstev. Uvedl, že ke konci srpna to bylo zhruba 100 miliard korun, část je ale určena na spolufinancování projektů z fondů EU. Pilný by měl v pondělí mít vyhodnoceny informace od jednotlivých ministerstev, kolik z nespotřebovaných výdajů mohou na růst platů ve školství uvolnit. Za minulé roky by celková neutracená částka mohla činit kolem 40 miliard, uvedl ve středu.