Praha - Kvůli privatizaci OKD by měl být před soudem ten, kdo rozhodl o tom, že stát v důlní společnosti přišel o majoritní většinu. Souzeni by měli být také lidé, kteří z firmy po roce 2004 vytahali obrovské peníze. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) to dnes řekl po své 1,5 hodině trvající výpovědi před soudem, který údajně nevýhodnou privatizaci podniku probírá. Sobotka byl při prodeji státního podílu ve firmě v roce 2004 ministrem financí a bývá kvůli tomu terčem kritiky. U soudu výtky stejně jako v minulosti odmítl. Privatizaci hájil například tím, že se OKD prodala za nejvyšší nabízenou cenu.

Podle Sobotky problém vznikl o osm let dříve, než o prodeji rozhodovala vláda, kde byl ministrem financí. Podle něj se bezdůvodně snížil podíl státu v OKD pod polovinu. "Stát přišel o majoritu, znehodnotil se ten minoritní podíl a nic se nestalo," řekl Sobotka.

Video: Sobotka: Soudit mají toho, kvůli komu přišel stát o většinu v OKD 01.09.2017, 15:30, autor: ČTK, zdroj: ČTK

Prodej uskutečnila vláda Stanislava Grosse (ČSSD). Doporučení k privatizaci tuzemských dolů však dostala od komise vláda Václava Klause v roce 1997, tedy o sedm let dříve než stát akcie prodal. Podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest.

Obžaloba tvrdí, že tehdejší cena státního podílu byla nejméně 9,8 miliardy. Majitelé Karbon Investu Viktor Koláček a Petr Otava prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

V trestní kauze čelí obžalobě znalec Rudolf Doucha, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu a dále dva bývalí místopředsedové Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří měli privatizaci na starosti. Všichni vinu odmítají.

Karbon Invest byl podle Sobotky exkluzivním partnerem při jednáních o prodeji podniku, protože vláda chtěla zachovat sociální stabilitu v regionu, a tato jednání podle Sobotky preferovaly také odbory. Sobotka před soudem uvedl, že nedostal žádné upozornění, že by posudek k prodeji OKD měl nedostatky. Neměl proto důvod, aby se jím zabýval podrobněji. Zmínil také, že nevěděl o tom, že by posudek nezahrnoval cenu za celý podnik. Znalec přitom podle obžaloby ocenil cenu akcií a nezapočítal majetek dceřiných společností, kam spadaly například desetitisíce bytů.

Sobotka zopakoval svůj dlouhodobý názor, že stát prodal akcie OKD za vyšší cenu, než uváděl posudek, a za vyšší cenu, než byly jiné nevyžádané nabídky nebo doporučení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Postup státu podle něj navíc později posvětila Evropská komise.

Kuta v reakci na výpověď premiéra uvedl, že v podstatě potvrdil jeho obhajobu, která je založena na tom, že Fond národního majetku byl pouhým administrátorem privatizace. Tvrdí, že odpovědnost za cenu prodávaného státního podílu nesla ministerstva financí a průmyslu. Státní zástupce Tomáš Černý nechtěl Sobotkovo vystoupení komentovat. Podle něj jsou svědecké výpovědi v kauze na začátku, k případu se chce vyjádřit až při závěrečné řeči.

O dnešní soudní jednání byl velký zájem mezi novináři a veřejností. Soudní síň byla zcela zaplněna a někteří lidé se dovnitř nedostali. Soud bude pokračovat v pátek 13. října a v pátek 27. října. Na programu budou opět výslechy svědků.